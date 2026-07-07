Great West conclut une émission de 500 millions € d'euro-obligations de premier rang au taux de 3,625 % venant à échéance en 2033

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TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great West ») a indiqué aujourd'hui qu'elle venait de conclure l'émission précédemment annoncée de 500 millions € d'euro-obligations de premier rang au taux de 3,625 % venant à échéance le 7 juillet 2033.

Les obligations ont reçu la cote A+ de S&P Global Ratings (qui agit par l'intermédiaire de S&P Global Ratings Canada, une unité d'exploitation de S&P Global Canada Corp.) et la cote A de Fitch Ratings, Inc. Les obligations ont été inscrites sur la liste officielle d'Euronext Dublin et admises aux négociations sur le marché des changes mondial d'Euronext Dublin.

L'émission a été réalisée par l'intermédiaire de Barclays Bank PLC, de Crédit Agricole CIB, de J.P. Morgan Securities PLC et de Merrill Lynch International à titre de co-teneurs de livres actifs au nom d'un syndicat de gestionnaires.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars. Great West est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, consultez greatwestlifeco.com/fr.

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Le présent communiqué s'adresse uniquement aux personnes résidant au Royaume-Uni qui possèdent une expérience professionnelle en matière d'investissement et qui répondent à la définition de « professionnels des placements » énoncée au paragraphe 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ainsi qu'aux autres personnes auxquelles il peut être légalement distribué.

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SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]