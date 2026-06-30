Great West annonce la fixation du prix de 500 millions € d'euro-obligations à taux fixe de premier rang

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TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 30 juin 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great West » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de placement de 500 millions € d'euro-obligations à taux fixe de premier rang. Il s'agit de la quatrième émission de titres de créance de la société sur l'euromarché.

Les obligations de 7 ans d'une valeur de 500 millions € seront libellées en euros et porteront intérêt à un taux annuel de 3,625 %. Leur prix a été fixé à 99,575 % du pair, pour un rendement de 3,695 %. Ces obligations devraient être cotées A+ par S&P Global Ratings (qui agit par l'intermédiaire de S&P Global Ratings Canada, une unité d'exploitation de S&P Global Canada Corp.) et A par Fitch Ratings, Inc. Une demande sera présentée pour que les obligations soient inscrites sur le marché des changes mondial de la Irish Stock Exchange plc, exerçant ses activités sous le nom Euronext Dublin. La transaction devrait se conclure le ou vers le 7 juillet 2026. Le produit net de la transaction sera affecté à des fins générales de la société, qui peuvent comprendre le remboursement de ses euro-obligations en circulation de 500 millions € au taux de 1,750 % arrivant à échéance en décembre 2026.

L'émission a été réalisée par l'intermédiaire de Barclays Bank PLC, de Crédit Agricole CIB, de J.P. Morgan Securities PLC et de Merrill Lynch International à titre de co-teneurs de livres actifs au nom d'un syndicat de gestionnaires.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, le total de l'actif des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars. Great West est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

De temps à autre, Great West fait des déclarations prospectives écrites ou verbales (ou les deux) au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou qui comprennent des termes comme « atteindre », « ambition », « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « initiatives », « avoir l'intention de », « objectif », « occasion », « compter », « potentiel », « projeter », « cibler », et d'autres expressions similaires ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces énoncés portent, entre autres, sur la clôture prévue du placement d'obligations, l'émission des obligations et l'emploi prévu du produit tiré du placement d'obligations.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la société, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, de la gestion du patrimoine et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et les événements et les résultats réels pourraient s'avérer considérablement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la société n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses. Ces hypothèses et facteurs font l'objet d'une discussion dans des documents de Great West déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, notamment les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Great West datée du 11 février 2026 ainsi qu'aux rubriques « Gestion des risques » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Great West pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Great West n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières au public au Royaume-Uni. Il s'adresse uniquement aux personnes résidant au Royaume-Uni qui possèdent une expérience professionnelle en matière d'investissement et qui répondent à la définition de « professionnels des placements » énoncée au paragraphe 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ainsi qu'aux autres personnes auxquelles il peut être légalement distribué.

Aucun document d'information clé (DIC/CCI) au sens du règlement PRIIPs de l'EEE/sommaire de produit d'investissement composite (CCI) destiné aux investisseurs de détail n'a été établi, le produit n'étant pas offert aux investisseurs de détail dans l'Espace économique européen ni au Royaume‑Uni.

Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis sans enregistrement ou application d'une exemption aux termes des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou une invitation en ce sens, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titre ou une invitation en ce sens, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire de compétence où une telle offre, invitation, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

Les obligations ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et ne pourront être offertes ou vendues au Canada, directement ou indirectement, sauf en vertu des exemptions applicables aux placements privés.

Une cote de crédit attribuée à un titre ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres, ne tient pas compte de la probabilité ou du moment du remboursement et peut faire l'objet d'une révision ou d'un retrait en tout temps par l'organisme de notation en question. Des cotes de crédit similaires attribuées à différents types d'émetteurs et de titres n'ont pas nécessairement la même signification. L'importance de chaque cote de crédit doit être analysée indépendamment de toute autre cote.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]