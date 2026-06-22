Great West réalise un placement d'actions privilégiées de série 24

TSX : GWO

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WINNIPEG, MB, le 22 juin 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Great West ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de 8 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,70 %, série 24 (les « actions de série 24 ») pour un produit brut de 200 M$, ce qui comprend l'exercice intégral de l'option des preneurs fermes. Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia. Les actions de série 24 seront inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GWO.PF.A ».

Les actions de série 24 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les actions de série 24 ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE GREAT WEST

Great West est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe sous les marques d'Empower, de la Canada Vie et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 mars 2026, l'actif total des clients de Great West s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Les actions de Great West se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Source et renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]