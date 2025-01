La firme d'investissement pour les familles canadiennes fortunées se renomme pour refléter son partenariat avec Sagard, une société de gestion d'actifs multi-stratégies avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion

TORONTO et MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Grayhawk Patrimoine, un chef de file en gestion de patrimoine personnalisée, annonce aujourd'hui son changement de nom pour devenir Sagard Patrimoine. Cette transition constitue une étape clé dans le cadre du partenariat stratégique établi avec Sagard en 2020, une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, et reflète l'engagement de Sagard à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients.

Sagard Patrimoine propose aux individus et familles fortunées, ainsi qu'aux fondations, une approche holistique et simplifiée de la gestion de patrimoine. Les clients bénéficient d'une construction de portefeuille personnalisée, élaborée à partir d'une perspective indépendante, et peuvent accéder à des opportunités de grande qualité généralement inaccessibles aux investisseurs privés.

« Les familles très fortunées ont des besoins d'investissement très spécifiques, différents de ceux des autres investisseurs fortunés ou des investisseurs individuels plus aisés. Nous travaillons en étroite collaboration avec plus de 100 familles dans le monde entier pour leur offrir des possibilités d'investissement différenciées, souvent en partenariat avec leurs family offices et en complément des fournisseurs de solutions existants. Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec des entrepreneurs accomplis, en leur offrant un ensemble complet de solutions, y compris le financement à plusieurs étapes, la gestion de patrimoine, l'accès au réseau et le soutien opérationnel», a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard.

« En faisant partie de Sagard, Sagard Patrimoine renforce ses capacités opérationnelles pour répondre aux besoins financiers uniques de nos clients. Nous accédons également à davantage d'opportunités d'investissement exclusives, tout en maintenant notre philosophie d'investissement indépendante et notre gamme initiale de solutions d'investissement, incluant la croissance mondiale, les revenus fixes, le crédit privé, les hedge funds, le capital-investissement et les actifs réels », a affirmé Stephen Harvey, chef des investissements chez Sagard Patrimoine.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre en tant que Sagard Patrimoine. Nos clients continueront de bénéficier du même niveau de service personnalisé qui a fait la réputation de Grayhawk, tout en bénéficiant du réseau mondial de Sagard et de son engagement à travailler en partenariat avec ses clients », a ajouté Aurélie Jaclot, chef de la direction de Sagard Patrimoine.

La transition vers Sagard Patrimoine est effective immédiatement, avec plus d'informations disponibles sur sagard.com/fr/sagard-patrimoine

À propos de Sagard Patrimoine (anciennement Grayhawk Patrimoine)

Sagard Patrimoine est une société de gestion de patrimoine de premier plan, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux individus et familles fortunées, ainsi qu'aux fondations. Nous nous engageons à fournir des solutions personnalisées qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Sagard Patrimoine fait partie de Sagard, une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs.

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 27 milliards USD d'actifs sous gestion, 150 entreprises en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, visitez www.sagard.com ou suivez-nous sur LinkedIn @Sagard.

SOURCE Sagard