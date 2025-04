Paul DoCouto de Stillwater Lake , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse Paul Stuckless de Churchill Falls , Terre-Neuve-et- Labrador

, Terre-Neuve-et- Jeffrey Weeks de Bayside , Nouveau-Brunswick

Le concours « Trucks for Ducks » a généré des fonds en soutien de la mission de CIC qui consiste à assurer la conservation, la restauration et la gestion des milieux humides et des habitats qui y sont rattachés en faveur de la sauvagine, de la faune et de l'homme. Grâce à cette collaboration, 100 % des recettes ont été affectées aux efforts de conservation de CIC.

« Les Canadiens de l'Atlantique chérissent leurs espaces naturels », indique Jamie MacGillivray, associé fondateur de MacGillivray Injury and Insurance Law. « Notre équipe juridique souhaite vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la conservation de ces espaces pour la survie des générations futures. Normalement, notre travail consiste à aider les victimes de blessures, mais ici, nous travaillons pour le bien commun de la conservation. »

CIC a joué un rôle déterminant dans la conservation de l'habitat au Canada atlantique. Les fonds recueillis dans le cadre du concours « Trucks for Ducks » permettront de poursuivre les efforts et de garantir que les milieux humides continuent de fournir des services écosystémiques essentiels, tels que la filtration de l'eau, l'atténuation des inondations et des habitats pour d'innombrables espèces.

De ses rivages salés à ses pins pointus, les habitats diversifiés du Canada atlantique accueille une gamme étonnante d'espèces sauvages. CIC gère plus de 21 000 hectares de milieux humides derrière 550 systèmes de régularisation des eaux et digues. Cent soixante de ces projets sont équipés de passes à poissons pour aider les poissons à entrer et sortir des milieux humides. Pour en savoir plus sur les succès de CIC en matière de conservation, de communauté et d'éducation dans le Canada atlantique.

« Canards Illimités Canada apprécie grandement le soutien de MacGillivray Injury and Insurance Law. Leur générosité profitera à tous les Canadiens de l'Atlantique pour les générations à venir », souligne Adam Campbell, directeur des opérations provinciales de CIC (Canada atlantique). « Nous assurons la protection et la conservation des milieux humides en raison de toutes les fonctions et de la valeur qu'ils offrent, y compris les possibilités récréatives et le bien-être. Merci à tous ceux qui ont participé au concours et à qui ont investi dans nos efforts. »

Le succès du concours « Trucks for Ducks » témoigne du pouvoir de la collaboration communautaire pour relever les défis environnementaux.

À propos de MacGillivray Injury and Insurance Law

Fondé en 1994, MacGillivray Injury Law est devenu le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures et l'invalidité au Canada atlantique. Il compte des bureaux à Halifax, New Glasgow, Moncton et St. John's, et dessert l'Île-du-Prince-Édouard. MacGillivray Injury Law est fier de servir les Canadiens de l'Atlantique qui ont été blessés dans des accidents ou qui se sont vu refuser des prestations d'invalidité.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Coordonnées pour les médias: Canards Illimités Canada : [email protected]