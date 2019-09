Grand projet de verdissement au Parc Jean-Drapeau - Plus de 135 arbres plantés sur l'Île Notre-Dame

L'opération a commencé avec le creusage des fosses de plantation le 19 septembre et s'est étendue jusqu'au 21 septembre avec une activité bénévole de plantation. Au total, c'est plus de 135 arbres qui ont été plantés sur le talus du Bassin olympique. Près de 300 arbustes viendront compléter l'aménagement à l'occasion d'une autre activité bénévole plus tard cet automne.

Développement d'une biomasse et lutte aux îlots de chaleur

Cette initiative ajoutera à la trame verte du parc Jean-Drapeau - un espace qui se veut naturellement diversifié avec ses végétaux arborescents, arbustifs et herbacés. Cette transformation créera ainsi un espace favorable à l'établissement d'un milieu de biodiversité accueillant insectes, papillons, oiseaux ainsi que petits mammifères. Notons d'ailleurs l'introduction d'asclépiades, une plante nécessaire à la survie du papillon monarque.

Les essences d'arbres choisies pour la plantation ont été sélectionnées pour leur résistance aux conditions difficiles du site afin d'assurer, à terme, le développement d'une biomasse contribuant à l'accroissement de la canopée et à la lutte aux îlots de chaleur. Cette première plantation sur le talus sera suivie d'autres semblables et mèneront à la couverture végétale complète de cette partie du Parc.

Ce projet s'inscrit dans le Plan d'action forêt urbaine, dont l'objectif est de hausser l'indice de canopée montréalais de 5 % d'ici 2025 pour une couverture arborescente équivalente à 25 % du territoire. Concrètement, ce plan géré conjointement par la Soverdi et la Ville de Montréal, vise la plantation de 300 000 arbres sur l'île de Montréal entre 2012 et 2025.

La Société du parc Jean-Drapeau participe à l'atteinte de cet objectif en s'engageant à accroître son indice de canopée de 30 à 35% grâce à un programme triennal de plantation de 1000 arbres, dont 650 sont maintenant plantés.

Pour Véronique Parent Lacharité, directrice de projets à la Soverdi et représentante d'Arbres Canada à Montréal « Ce projet est le fruit de la collaboration de différents acteurs, réunis autour de l'envie commune de faire un geste concret pour l'environnement. La Soverdi offre son expertise en verdissement, le parc Jean-Drapeau met ses terrains à disposition, Arbres Canada implique des bénévoles de Victoria Park Health Club et la Ville de Montréal ainsi qu'Arbres Canada participent au financement. Ce type de partenariat unique est une force du réseau de l'Alliance forêt urbaine et permet la réalisation de projets majeurs. »

