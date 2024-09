Des activités de plantation d'arbres permettront de renforcer le couvert urbain et la biodiversité dans 18 collectivités.

OTTAWA, ON, le 23 sept. 2024 /CNW/ - BMO et Arbres Canada font équipe pour la troisième année consécutive pour aider les Canadiens et les Canadiennes à améliorer la santé de leur localité à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre.

Les 25 et 28 septembre, plus de 3 000 bénévoles - collègues, proches et familles - se réuniront dans des parcs et des espaces verts partout au Canada pour planter des arbres, éliminer des plantes envahissantes et renforcer la biodiversité locale.

Il s'agit de la plus importante édition de la Journée nationale de l'arbre à ce jour : 21 activités de plantation sont organisées dans 18 collectivités lors de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. Les sites de plantation sont variés : les plus grands sont à Mississauga et Markham, en Ontario et réuniront plus 400 bénévoles, tandis que les plus petits sont à Saint John, au Nouveau-Brunswick et dans la Ville de Québec, où des arbres de plus gros calibre seront plantés.

Arbres Canada collabore avec des partenaires locaux, y compris des municipalités, des groupes de protection de l'environnement et des spécialistes en foresterie pour superviser toutes les étapes des plantations, de l'approvisionnement en arbres indigènes adaptés aux conditions locales à la préparation de site, en passant par l'entretien après la plantation pour garantir une croissance à long terme.

« Chaque année, les bénévoles de BMO ont hâte d'empoigner une pelle pour contribuer à améliorer le bien-être de la population et à lutter contre les changements climatiques en plantant des arbres et des arbustes indigènes dans des parcs et des espaces verts locaux partout au Canada », explique Helen Seibel, responsable de BMO Générosité et du soutien aux collectivités. « Notre partenariat avec Arbres Canada est une façon concrète de contribuer à un avenir durable pour notre clientèle, nos collègues et les collectivités que nous servons, et de réaliser notre ambition climatique. »

Depuis 2022, Arbres Canada et BMO collaborent pour soutenir la croissance des espaces verts urbains, échangent avec la population canadienne sur ce travail important et la sensibilisent aux bienfaits et à la valeur des arbres. Les arbres apportent des bienfaits pour l'environnement, la société et la santé sur le lieu de vie et de travail des gens. Renforcer le couvert forestier urbain est primordial pour réduire l'effet d'îlot de chaleur dans les villes, éliminer des polluants de l'air et favoriser l'habitat pour la faune et la biodiversité locale.

BMO a fait don de 200 000 $ pour soutenir la Journée nationale de l'arbre 2024, en plus des 350 000 $ versés ces deux dernières années. Grâce à l'appui de BMO, chaque année davantage de bénévoles - dont des centaines de membres du personnel de BMO - ont l'occasion de planter plus d'arbres dans plus de localités lors de la Journée nationale de l'arbre. En 2023, plus de 1 450 bénévoles ont planté plus de 6 300 arbres dans 19 localités.

« Chaque année, Arbres Canada se réjouit du nombre croissant de personnes qui se mobilisent pour planter des arbres avec nous à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. L'air satisfait et les grands sourires des bénévoles, petits et grands, prouvent que planter des arbres est une expérience qui compte », déclare Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada. « Les arbres et les espaces verts sont un élément essentiel dans notre boîte à outils pour nous adapter aux changements climatiques. Ils rafraîchissent nos villes et nos maisons, jouent un rôle de coupe-vent et limitent les inondations. À l'heure où nos collectivités apprennent à apprivoiser cette nouvelle réalité, cela fait vraiment chaud au cœur de voir qu'encore plus de personnes, de groupes locaux et d'entreprises agissent pour étendre le couvert forestier du Canada. »

Pour en savoir plus sur la Journée nationale de l'arbre et pour participer, visitez arbrescanada.ca/journee-nationale-de-larbre ou prenez part à la conversation sur les médias sociaux : #JournéeNationaleDeLArbre #JNA2024.

À propos de la Journée nationale de l'arbre

La Journée nationale de l'arbre vise à rendre hommage aux arbres, à agir pour lutter contre les changements climatiques et à établir un lien avec la nature. Le 2 mars 2011, une motion d'initiative parlementaire visant à déclarer le mercredi de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts « Journée nationale de l'arbre » a été adoptée par la Chambre des communes. Cette motion était vivement soutenue par Arbres Canada. Depuis, l'organisme de bienfaisance national a planté plus de 15 000 arbres grâce à des bénévoles locaux partout au pays. En 2024, la Journée nationale de l'arbre sera officiellement célébrée le 25 septembre.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à ses programmes de verdissement, à ses recherches et à ses efforts de mobilisation. Il s'agit du seul organisme à but non lucratif national qui se consacre à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain. Nos expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et de groupes communautaires nous offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes partout au Canada.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en soutenant les organismes qui les soutiennent et en encourageant les employés à faire des dons et du bénévolat est au cœur de la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par plus de 84 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 31,2 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour plus d'informations, visitez le site BMO.com.

SOURCE Arbres Canada

Entrevues, photos ou renseignements complémentaires : Robert Henri, Directeur, Communications et marque, Arbres Canada, [email protected], 613-567-5545, poste 230