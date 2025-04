Les produits qui sont ressortis du lot en 2024 se caractérisent par leur saveur audacieuse, leurs ingrédients sains et leur emballage novateur

TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les finalistes de la 32e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Les finalistes de cette année représentent 101 des produits alimentaires et non alimentaires les plus impressionnants lancés sur le marché en 2024, à la fois dans les domaines des produits de marques privées et les articles de marques nationales.

Grand Prix canadien des nouveaux produits : annonce des finalistes

Ces produits finalistes illustrent l'évolution des goûts et des attentes des consommateurs canadiens en mettant en vedette certaines tendances, allant des préparations à base de plantes aux offres des Fêtes d'inspiration internationale, en passant par les collations sucrées et salées. Notons que les saveurs audacieuses, en particulier les profils épicés popularisés par les jeunes et les médias sociaux, ont fait un retour en force. De plus, le caractère commode et la durabilité des produits demeurent des priorités, avec un accent particulier mis sur les formats prêt-à-manger et les emballages écoresponsables.

Le chef Marcus A. Von Albrecht, président du jury et chef de longue date du comité d'évaluation du Grand Prix canadien des nouveaux produits, a fait remarquer l'innovation croissante observable sur le marché : « Les marques ne se contentent plus de lancer des produits, elles travaillent ensemble pour créer des offres ayant un véritable but, et ce, grâce à des partenariats solides. Ces collaborations vont au-delà des transactions et rendent compte de valeurs communes et d'un engagement à offrir quelque chose de vraiment unique aux consommateurs. »

« Les marques canadiennes repoussent les limites du développement de produit et de la conception d'emballage. L'attention accordée aux ingrédients plus sains, à la collaboration et à la commodité témoigne d'une meilleure compréhension des besoins des consommateurs, a déclaré pour sa part Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les finalistes de cette année ouvrent réellement la voie, forgeant des liens plus personnels avec leurs clients, tout en continuant à innover et à conserver une longueur d'avance sur la concurrence. »

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits est reconnu par l'ensemble de l'industrie pour célébrer l'excellence des produits et être un indicateur fiable du succès commercial à venir. Les finalistes obtiennent le droit d'afficher le prestigieux sceau de finaliste du Grand Prix canadien des nouveaux produits et profitent d'une couverture médiatique nationale sur des plateformes numériques et dans des publications imprimées.

Le jury de cette année, composé de 28 spécialistes de l'industrie alimentaire et des épiceries, a évalué les produits en fonction de leur caractère novateur, de leur goût, de leur valeur pour le consommateur et de leur emballage. Rappelons que le processus d'évaluation exige que, pour être désigné finaliste, un produit obtienne une note globale d'au moins 70 %.

La liste complète des finalistes peut maintenant être consultée sur le site Web du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Les lauréats seront annoncés le 4 juin 2025.

Le 4 juin 2025, les gagnants dans les grandes catégories ainsi que les lauréats des cinq prix spéciaux seront annoncés en direct au cours du souper de gala du 32e Grand Prix canadien des nouveaux produits. Les prix spéciaux sont remis à des entreprises dont les produits ont obtenu les notes les plus élevées dans les catégories suivantes :

Innovation et originalité

Emballage innovateur

Produit le plus populaire auprès des consommateurs

Produit tout canadien

Excellence des produits ethniques

Ce gala marquera la célébration de clôture de L'événement STORE 25 du CCCD (en anglais), la grande conférence annuelle de l'industrie du détail. Les laissez-passer pour le gala et L'événement STORE 25 du CCCD sont disponibles à CCCDGrandPrix.ca, et des tarifs préférentiels pour inscription hâtive sont offerts jusqu'au 11 avril. Il s'agit d'une occasion unique de rencontrer les chefs de file de l'industrie du détail, de découvrir les tendances et de célébrer la créativité et l'excellence qui façonnent l'avenir du commerce de détail au Canada.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]