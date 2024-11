MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Les bailleurs de fonds du Grand Prix du Canada sont satisfaits de la révision du calendrier qui devancera l'événement aux deux dernières fins de semaine de mai dès 2026.

Cette révision du calendrier des courses permettra, entre autres, d'optimiser les déplacements et les allers-retours entre l'Europe et l'Amérique, diminuant ainsi de manière significative la distance parcourue par les équipes de Formule 1. En plus de réduire l'empreinte carbone, cette optimisation s'inscrit dans les engagements écologiques et de responsabilité sociale qui sont également alignés avec les efforts du Québec en faveur d'un tourisme responsable et durable.

Le changement de dates permettra également de donner un coup d'envoi anticipé à la saison touristique et événementielle de Montréal, tout en facilitant une meilleure intégration avec l'offre de services citoyens et touristiques du parc Jean-Drapeau. Cela constitue aussi une occasion de démarrer la saison estivale plus tôt, renforçant ainsi l'attractivité de la destination au-delà des périodes de haute affluence et assurant la pérennité, le tout en collaboration avec l'ensemble des partenaires, dont le promoteur canadien de la F1 Groupe de course Octane.

Citations

« Le Grand Prix du Canada est bien plus qu'une simple course; c'est un levier économique et touristique majeur pour le Québec. Dans un marché mondial hautement compétitif, cet événement de prestige international renforce notre statut de destination incontournable. Notre stratégie basée sur l'attractivité d'événements de haut niveau fonctionne, et c'est ce qui nous a permis de générer 4,1 G$ en devises étrangères en 2023. Ce sont des retombées dont bénéficient tous les Québécois », commente Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsale de la région de Lanaudière.

« Les nouvelles dates du Grand Prix du Canada permettent à Montréal de se positionner encore plus fermement sur la scène internationale des grands événements sportifs. En devenant le point de lancement de la saison estivale, le Grand Prix du Canada renforce l'attractivité de la métropole, tout en accentuant son rôle crucial dans l'animation touristique, culturelle et sportive de la ville. Nous sommes déterminés à assurer le succès et la pérennité de cet événement phare, en collaboration avec l'ensemble des partenaires », explique Mme Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de Montréal, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« Je me réjouis de ce changement qui nous apporte une meilleure prévisibilité et nous permettra de renforcer notre performance pour continuer à faire briller le parc Jean-Drapeau, ce joyau qui fait vibrer la collectivité. Le lancement devancé de la saison touristique et événementielle favorisera un accès anticipé au circuit et à la plage Jean-Doré, permettant à nos visiteurs de profiter pleinement de l'offre du Parc, destination unique et incontournable, que ce soit pour des expériences touristiques, culturelles, sportives ou récréatives », souligne Mme Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Ce changement de date s'imposait de manière évidente pour nous; il marque une avancée importante dans la réduction de l'empreinte carbone de l'événement, tout en permettant un début hâtif et spectaculaire de la saison touristique estivale. Cette initiative permettra de dynamiser l'afflux de visiteurs, et aura un impact positif sur les revenus des hôtels et des restaurants qui bénéficieront plus tôt de l'effet de levier de cet événement d'envergure », affirme M. Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

