La mairesse Martinez Ferrada dévoile son comité exécutif

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a dévoilé aujourd'hui le nouveau comité exécutif de la Ville de Montréal, chargé d'accomplir les priorités des citoyens. La première réunion du comité aura lieu dès cette semaine, le 20 novembre.

Présidé par Claude Pinard, conseiller de Ville dans le district de St-Jacques, le comité exécutif aura comme mission principale de livrer des services efficaces, tout en optimisant les ressources de la Ville afin de respecter la capacité de payer des Montréalais.

Composition du comité exécutif

Le comité exécutif est formé de :

Soraya Martinez Ferrada, mairesse, Développement de l'Est de Montréal, relations internationales et intergouvernementales et présidence de la Table des Maires

Claude Pinard, Président du Comité exécutif et responsable de l'itinérance

Christine Black, Vice-présidente du comité exécutif et responsable de la Famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir

Aref Salem, Vice-président du comité exécutif et président du conseil d'administration de la STM

Dimitrios Beis, responsable de la sécurité et de la prévention

Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'aménagement

Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures

Chantal Gagnon, responsable du développement économique et de l'économie verte

Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation

Luis Miranda, responsable de la propreté et des services aux citoyens

Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française

Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

Alexandre Teodoresco, responsable de l'optimisation, la performance municipale et l'innovation

Stephanie Valenzuela, responsable du rayonnement international et attractivité

Des conseillers associés participeront aussi aux travaux du comité exécutif :

Nancy Blanchet, conseillère associée à la Table des maires

Josué Corvil, conseiller associé aux services culturels, à la diversité et l'inclusion

Youssef Hariri, conseiller associé au développement durable et économie verte

Jean-François Lalonde, conseiller associé à la Table des maires

Vana Nazarian, conseillère associée à l'attractivité et au développement économique

Leslie Roberts, conseillé associé aux universités et l'enseignement supérieur, au centre-ville et à la communauté anglophone

Maude Théroux-Séguin, conseillère associée à la participation citoyenne, à la gastronomie et à la vie nocturne

Une première historique

De plus, Mme Martinez Ferrada a annoncé que Nancy Blanchet, mairesse de Lasalle, et Jean-François Lalonde, maire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, seront les coprésidents de la Table des maires et auront le titre de conseiller associé au comité exécutif. Ceci vient concrétiser la volonté de la mairesse Martinez Ferrada d'aller au-delà des lignes partisanes afin de livrer les priorités des citoyens. Il s'agit d'une première historique, alors que tous les partis présents à l'Hôtel de Ville sont inclus dans le comité exécutif.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada a également nommé Julien Hénault-Ratelle à titre de leader de la majorité, et Alexandre Devaux-Guizani à titre de leader adjoint, qui participeront aux séances du comité exécutif en tant que membres non-votants.

« Notre priorité absolue est d'améliorer concrètement la vie des Montréalais et de renforcer la qualité des services qui leur sont offerts. Le travail que nous avons devant nous est imposant, mais on va agir vite, avec rigueur et détermination, pour que chaque décision ait un impact rapide et réel. Les membres du comité exécutif travailleront sans relâche pour les citoyens afin d'arriver à des résultats qui se feront sentir dès maintenant et pour les années à venir », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Je suis fier de l'équipe que nous formons. Ensemble, nous allons travailler avec énergie et discipline pour que chacune de nos décisions reflète les priorités des Montréalais. Notre expérience combinée, notre cohésion et notre sens du devoir seront les moteurs de notre action au sein du comité, tout en veillant à une gestion responsable et rigoureuse du budget de la ville. », a conclu le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, (514) 561-5295, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]