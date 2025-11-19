La Ville de Montréal tiendra son premier conseil municipal sous l'administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La nouvelle administration de la mairesse Martinez Ferrada tiendra son tout premier conseil municipal à l'hôtel de ville de Montréal le lundi 24 novembre 2025. C'est la conseillère de la Ville de Montréal-Nord, Chantal Rossi, anciennement leader de l'opposition officielle, qui a été désignée pour présider le conseil.

Cette rencontre marquera le début officiel des travaux du conseil municipal formé à la suite des élections générales. La mairesse Martinez Ferrada souhaite donner le ton à un mandat axé sur la collaboration, l'efficacité et l'écoute dans le but de répondre rapidement aux priorités de la population.

Les citoyens et citoyennes qui souhaitent poser une question aux personnes élues peuvent le faire à l'hôtel de ville ou en ligne sur le site internet de la Ville de Montréal. L'ordre du jour sera disponible le vendredi précédant la séance, soit le 21 novembre 2025.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on entame ce nouveau chapitre pour la Ville de Montréal. Mon équipe a de grandes ambitions et des engagements clairs pour notre métropole. Nous sommes prêts à livrer des résultats concrets pour répondre aux besoins des gens. Je tiens à saluer notre nouvelle présidente du conseil municipal, madame Chantal Rossi, une femme d'expérience, en qui j'ai une confiance totale pour mener ses nouvelles responsabilités avec brio », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Servir les résidentes et résidents de Montréal-Nord est un privilège renouvelé année après année. Et aujourd'hui, c'est avec fierté et humilité que j'accepte la présidence du conseil municipal. Ma porte demeurera grande ouverte pour travailler en collaboration avec tous mes collègues. Ensemble, poursuivons notre mission : offrir le meilleur aux Montréalaises et Montréalais », a ajouté la présidente du conseil municipal et conseillère de la Ville de Montréal-Nord, madame Chantal Rossi.

