En plus d'obtenir des billets, ces jeunes de partout au Canada vivront l'expérience de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour toutes dépenses payées

TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer que grâce à son soutien, 20 jeunes du réseau national Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pourront assister à un spectacle de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour. Les jeunes sélectionnés par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada auront l'occasion unique d'assister à l'un des spectacles à Toronto ou à Vancouver dans le cadre d'une expérience toutes dépenses payées, avec un parent, un tuteur ou un mentor de Grands Frères Grandes Sœurs. Parmi les jeunes de 6 provinces qui vivront cette expérience, ceux qui sont de l'extérieur des régions de Toronto et de Vancouver se verront également offrir le transport et l'hébergement, gracieuseté de RBC.

RBC est le partenaire officiel des services financiers et de l'accès aux billets de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada.

« Ce partenariat est l'une des nombreuses façons par lesquelles RBC contribue à rendre la tournée Taylor Swift | The Eras Tour aussi accessible que possible à l'échelle nationale, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et cheffe du marketing, RBC. Nous sommes depuis longtemps un fier partenaire de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, un organisme qui fait un travail remarquable pour aider les jeunes qui font face à des difficultés, et nous avons hâte d'offrir cette expérience inoubliable aux jeunes qui ont été sélectionnés par celui-ci. »

Depuis 1983, RBC et RBC Fondation ont versé plus de 8,8 millions de dollars à Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, pour appuyer des programmes qui aident les jeunes à acquérir les aptitudes nécessaires pour réussir. Grâce au financement de RBC Fondation, de 2023 à 2026, quelque 1 000 jeunes de partout au pays bénéficieront du programme de mentorat de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, mis sur pied en privilégiant une approche nationale unifiée en matière de mentorat et de perfectionnement des aptitudes nécessaires à la réussite.

« Sans aucun doute, cette expérience créera des souvenirs durables et apportera une joie immense aux jeunes sélectionnés par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour assister à un spectacle de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour, a déclaré Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Des moments comme ceux-là donnent de l'espoir aux jeunes aux prises avec des difficultés et sont pour eux une source d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de l'appui soutenu qu'offre RBC à notre organisme. »

« Pouvoir vivre cette expérience de spectacle est une occasion formidable, a déclaré Kari Lick, mentore à Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Nous sommes très reconnaissants, et avons hâte de voir ce que nous réserve cette soirée. Merci à RBC et à RBC Fondation pour cette occasion extraordinaire ! »

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 18 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Stephanie Bannan, RBC

SOURCE RBC Groupe Financier