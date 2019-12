Grâce à son expansion en ligne, Maison Birks devient la principale destination de commerce en ligne au Canada pour les bijoux et les montres de luxe

Il y a actuellement 2 400 pièces offertes pour l'achat en ligne, dont les prix varient de moins de 150 $ à 58 000 $. Il est possible de consulter en ligne un catalogue supplémentaire de 500 produits, y compris une sélection des marques Rolex, Van Cleef & Arpels et Vhernier , puis d'acheter ces produits lors d'un rendez-vous en magasin. « Il s'agit d'une ressource précieuse pour les clients qui souhaitent d'abord explorer les collections et découvrir ensuite les pièces en magasin avec un expert de la Maison Birks », souligne M. Bédos. « Nous prévoyons aussi continuer d'ajouter de nouvelles collections de bijoux et de montres en 2020. »

Le financement en ligne est offert sur Maisonbirks.com pour les détenteurs d'une carte de crédit Birks FlexitiCard. Le site Web accepte aussi les paiements effectués à partir d'Union Pay.

« Nous offrons une expérience multicanale de luxe, et ce, peu importe la façon d'acheter choisie par nos clients », explique M. Bédos. « Que les clients viennent au magasin en personne ou qu'ils magasinent dans le confort de leur propre maison, nous voulons que les deux expériences soient tout aussi spéciales et agréables. »

À propos de Groupe Birks inc.

Le Groupe Birks exploite 29 boutiques Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. La marque Birks est une marque de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe offerte dans toutes les boutiques Maison Birks, chez Mappin & Webb et chez Goldsmith au Royaume-Uni ainsi qu'auprès de plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Birks a été fondée en 1879 et est devenue la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez le site Web de Birks à l'adresse maisonbirks.com .

SOURCE Groupe Birks Inc.

Renseignements: OverCat, 416.966.9970; Gillian DiCesare, poste 222, gd@overcat.com; Julie Murphy, 514.918.5837, jmurphy@jmrp.ca

