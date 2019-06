Grâce à l'Œuvre des manoirs Ronald McDonald du Canada et à RBC Assurances, les familles ne seront pas séparées alors qu'elles vivent des moments difficiles

Toutes les 20 minutes, une famille ayant besoin d'hébergement se présente à un Manoir Ronald McDonald au Canada. L'an dernier seulement, l'OMRM a refusé 2 808 familles par manque de place. Par ce nouveau partenariat, l'OMRM et RBC Assurances honorent leur engagement envers les familles canadiennes d'enfants malades.

« Nous sommes fiers de nous associer à l'Œuvre des manoirs Ronald McDonald du Canada pour contribuer à améliorer la vie et le bien-être des milliers de familles d'enfants gravement malades qui séjournent chaque année dans les 31 établissements l'OMRM, a affirmé Neil Skelding, président et chef de la direction de RBC Assurances. Nous espérons ainsi aider les manoirs à ne plus jamais avoir à refuser à une famille un deuxième chez-soi qui leur permet de rester près de leur enfant. »

RBC Assurances est l'un des six partenaires nationaux de mission de l'OMRM du Canada, et son investissement de 250 000 $ dans les programmes de l'OMRM au Canada servira à soutenir les familles d'enfants malades.

À propos de l'Œuvre des manoirs Ronald McDonald® du Canada (OMRM® du Canada)

Au Canada, 65 % des familles habitent loin d'une ville dotée d'un hôpital pour enfants, ce qui signifie qu'ils doivent voyager afin que leur enfant gravement malade puisse recevoir les soins nécessaires. Le réseau de l'OMRM au Canada permet, chaque année, à plus de 25 000 familles de rester près de leur enfant malade. Les 15 Manoirs Ronald McDonald hébergent les familles domiciliées loin de l'hôpital où est traité leur enfant tandis que les 16 Salles familiales Ronald McDonald offrent aux familles un endroit confortable pour se reposer à l'intérieur même des hôpitaux. Grâce aux cliniques mobiles Ronald McDonald, des collectivités vulnérables en Alberta ont accès à des soins médicaux de base. Pour en savoir davantage, allez à rmhccanada.ca/fr.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, de rente, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 900 employés servent plus de cinq millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

