Grâce à l'énergie solaire, l'avenir des communautés autochtones se fonde sur l'énergie renouvelable

FORT CHIPEWYAN, AB, le 8 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les énergies renouvelables afin de stimuler les économies locales, de créer des emplois et de réduire les émissions pour assurer un avenir à faibles émissions de carbone. L'adoption des technologies d'énergies renouvelables aide aussi les communautés rurales et éloignées à réduire leur dépendance au diesel.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,5 millions de dollars dans un projet d'énergie solaire et de stockage d'énergie à Fort Chipewyan, en Alberta. Cet investissement réduira la pollution, en plus de créer plus de 40 bons emplois pour la classe moyenne au cours des travaux de construction. Le gouvernement de l'Alberta investira aussi 3,3 millions de dollars dans ce projet.

Dans le cadre de ce projet, 20 % de la production d'électricité dans la communauté proviendra de sources renouvelables. À la fin du projet, une nouvelle centrale solaire de 2,2 mégawatts s'ajoutera à une installation existante de 400 kilowatts, faisant ainsi de ce projet solaire hors réseau le plus vaste au Canada. En outre, un réseau de stockage dans des batteries et un système de commande de microréseaux amélioreront la fiabilité du réseau. Le réseau d'énergie solaire et de stockage dans des batteries permettra d'éliminer 650 000 litres de diesel par année, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 1 743 tonnes chaque année.

Le projet relèvera de Three Nations Energy, une société en commandite créée par la Première Nation Athabasca Chipewyan, la Première Nation crie Mikisew et l'association locale des Métis de Fort Chipewyan (section 125). Il s'agit de trois groupes autochtones voisins à Fort Chipewyan. ATCO, une société se spécialisant dans les infrastructures énergétiques, participera à ce projet.

Le financement du projet provient du programme L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées. Ce programme doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars sur six ans servira à réduire la dépendance des communautés rurales et éloignées au carburant diesel, en déployant des solutions d'énergie renouvelable et en faisant la démonstration de telles solutions, en favorisant l'efficacité énergétique et en perfectionnant les compétences locales et en accroissant la capacité. Il s'inscrit dans le plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement du Canada et représente un investissement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans des communautés éloignées et nordiques du Canada.

Citations

« La collaboration étroite avec ces communautés dans le cadre d'un projet de cette envergure pour éliminer la dépendance au diesel aura de véritables effets durables, autant dans les communautés locales que sur le plan de la lutte que mène le Canada contre les changements climatiques. Nous espérons que la propriété, les emplois et l'accroissement de la capacité autochtones à Fort Chipewyan inspireront la réalisation de projets semblables dans des communautés éloignées, afin de réduire la consommation de diesel et la pollution. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Bien que l'économie régionale repose sur l'industrie pétrolière, nous ressentons les effets des changements climatiques à Fort Chipewyan et nous constatons les répercussions croissantes sur nos terres du delta. Nos membres désirent que nous fassions partie de la solution, et nous apprécions le fait que le Canada et l'Alberta travaillent de concert avec nous pour faire un grand pas afin de réduire la pollution et de protéger l'environnement. »

Chef Allan Adam

Première Nation Athabasca Chipewyan

« Le projet de parc solaire de Three Nations Energy illustre la vision que nous avons tous dans notre collectivité : réaliser la souveraineté énergétique et devenir un chef de file dans la création d'une économie respectueuse du climat. 3NE travaillera pour renforcer les capacités et mettre en œuvre d'autres projets dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie verte. »

Calvin Waquan, conseiller

Première Nation crie Mikisew

« Three Nations Energy est un regroupement de peuples autochtones qui travaillent en partenariat et à l'unisson avec les gouvernements et le secteur privé dans un seul but : protéger l'environnement. Notre parc solaire créera des emplois à l'échelle locale et augmentera notre sécurité énergétique, et avec le temps, il générera des revenus que nous pourrons réinvestir dans notre communauté. »



Blue Eyes Simpson

Association locale des Métis de Fort Chipewyan (section 125)

« ATCO est honorée et ravie de s'associer à la communauté de Fort Chipewyan pour mettre de l'avant une solution innovatrice et durable de micro-réseau d'énergie propre. ATCO construira et exploitera le réseau de piles solaires et de stockage des batteries, ce qui réduira considérablement la consommation de diesel et les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois et en renforçant la capacité de prise en charge communautaire du parc solaire. »

Quyen Nguyen

Vice-président, ATCO

Liens pertinents

L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Investir dans le Canada :Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Investir dans le Canada : Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter : @NRCan (https://twitter.com/RNCan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca