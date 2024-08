NAPANEE, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Qu'il s'agisse de l'extraction des minéraux critiques ou de la fabrication d'automobiles et de batteries, le Canada attire des investissements sans précédent qui contribuent à maintenir et à créer des emplois, à faire croître notre économie et à garder notre air pur. Au cours des quatre dernières années, des entreprises ont annoncé des investissements de plus de 46 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques à l'échelle du Canada. Elles recherchent un partenaire fiable qui possède des talents de calibre mondial, et c'est exactement ce que nous avons à offrir.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, se sont joints à des représentants de la Goodyear Tire and Rubber Company pour annoncer un projet de l'entreprise d'une valeur de plus de 575 millions de dollars visant à moderniser et à agrandir l'usine de l'entreprise située à Napanee, en Ontario. Cet investissement aidera Goodyear à mettre en place un processus de fabrication de bout en bout écoénergétique et à augmenter sa capacité de production, y compris des pneus tout-terrain et des pneus pour véhicules électriques.

Ce projet permettra de créer 200 nouveaux emplois hautement qualifiés dans le secteur de la fabrication d'ici 2027 et à maintenir plus de 1 000 emplois à Napanee. Grâce à ce projet, l'usine de Goodyear à Napanee atteindra la carboneutralité d'ici 2040, ce qui, en retour, aidera le Canada à établir une économie carboneutre d'ici 2050.

Goodyear Canada recevra jusqu'à 44,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, plus précisément du Fonds stratégique pour l'innovation, afin de mener à bien ce projet d'agrandissement.

Par l'intermédiaire d'Investissement Ontario, le gouvernement de l'Ontario versera une contribution de 20 millions de dollars pour soutenir les principaux éléments du projet, notamment la mise en œuvre de technologies novatrices et de programmes de formation professionnelle.

L'entreprise profitera de programmes de collaboration déjà en place pour aider le Canada à demeurer un chef de file mondial dans le secteur des véhicules électriques.

Le projet de modernisation de Goodyear est un autre témoignage de confiance envers le Canada, et l'annonce d'aujourd'hui met en lumière le secteur canadien des véhicules électriques, qui est dynamique et en pleine croissance. Cet investissement permettra de créer des emplois de qualité, de stimuler notre économie et de veiller à ce que le climat demeure au premier plan de notre économie. Ce sont ces investissements dans les secteurs en croissance qui font du Canada un partenaire de confiance pour les entreprises internationales et qui nous permettent de rester une destination de choix pour les investissements mondiaux.

« Des entreprises du monde entier choisissent le Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui par Goodyear en vue de moderniser son usine à Napanee permettra de créer des emplois dans le secteur de la fabrication, de faire croître notre secteur des véhicules électriques et d'utiliser des technologies modernes pour garder notre air pur. Il s'agit d'un autre témoignage de confiance envers les travailleurs du secteur canadien de l'automobile. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'investissement de Goodyear Canada donnera un nouvel élan au secteur en pleine croissance des véhicules électriques de l'Ontario, s'ajoutant aux milliards de dollars qui ont été investis dans ce secteur au cours des quatre dernières années. Partout en Ontario, des investissements importants sont réalisés et de nouveaux emplois sont créés à mesure que nous mettons en place notre chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques de bout en bout, qui assure l'accès aux minéraux critiques du Nord de l'Ontario afin de soutenir la capacité de fabrication de calibre mondial que l'on trouve dans toute la province. Les entreprises choisissent l'Ontario en raison de son infrastructure de transport, de son climat d'affaires compétitif et de sa main-d'œuvre qualifiée. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre grand pas vers la modernisation du secteur canadien de l'automobile. En travaillant en partenariat avec Goodyear Canada, nous menons le Canada à l'avant-scène de l'économie propre. Cet investissement fera progresser de manière importante l'innovation dans le domaine de la technologie des pneus et contribuera à la modernisation de l'industrie. Non seulement il permettra de créer des emplois de qualité, mais en plus il générera des retombées économiques substantielles pour les Ontariens, ce qui permettra au bout du compte de réaliser notre engagement à assurer la vigueur et la durabilité du secteur de l'automobile. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'investissement annoncé aujourd'hui met en lumière le secteur canadien des véhicules électriques, qui est à la fois dynamique et en pleine croissance. Cet investissement permettra de créer des emplois de qualité, de stimuler notre économie et de veiller à ce que le climat demeure au premier plan de notre économie. Ce sont ces investissements dans les secteurs en croissance qui font du Canada un partenaire de confiance pour les entreprises internationales et qui nous permettent de rester une destination de choix pour les investissements mondiaux. »

-- L'hon. Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

« Riche en minéraux critiques et doté d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'un secteur de la fabrication de pointe florissant, l'Ontario s'est imposé comme un chef de file dans la production de véhicules électriques en Amérique du Nord. En effet, de nouveaux investissements de plus de 43 milliards de dollars ont été effectués dans le secteur de l'automobile de la province au cours des quatre dernières années. L'investissement de Goodyear dans son usine à Napanee est un investissement dans un autre maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques de bout en bout de l'Ontario, qui est à la fois dynamique et en pleine croissance. Merci, Goodyear, pour votre engagement constant envers les travailleurs talentueux du secteur automobile de l'Ontario. »

-- L'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Je me réjouis de l'annonce d'un investissement considérable dans l'usine de Goodyear à Napanee. Goodyear Canada est le plus grand employeur de la Ville de Greater Napanee et un partenaire commercial exemplaire dans notre région depuis plus de 35 ans. L'entreprise joue un rôle essentiel dans la croissance et la réussite de notre communauté. Cet investissement permettra à notre région de poursuivre sa croissance pendant de nombreuses années. Au nom de la Ville de Greater Napanee, je tiens à remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour cet investissement dans l'usine de Goodyear à Napanee et dans notre communauté. »

-- Son honneur Terry Richardson, maire de Greater Napanee

« L'annonce d'aujourd'hui renforce notre engagement à long terme envers le Canada et améliore notre agilité et notre flexibilité, ce qui permettra à Goodyear de répondre à l'évolution des besoins de ses clients, aujourd'hui et à l'avenir. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial et à l'administration locale pour leur soutien et à nos associés de Napanee pour leur dévouement à construire la prochaine génération de pneus. »

-- Mark Stewart, président-directeur général, Goodyear

Faits saillants

La modernisation de l'usine de Goodyear Canada située à Napanee, en Ontario, bénéficie également de mesures incitatives de la Ville de Greater Napanee, du Canton de Stone Mills et du Comté de Lennox et Addington, à la suite du récent lancement d'un plan d'amélioration communautaire.

Ce projet a lieu sur le terrain où se trouve l'usine actuelle de Goodyear Canada à Napanee.

La modernisation permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites à l'usine de Goodyear Canada à Napanee de 10 % d'ici 2030 et de les éliminer dans leur totalité d'ici 2040.

En plus de créer et de maintenir des emplois, ce projet continuera de soutenir chaque année la création de stages coopératifs destinés aux étudiants.

Fondée en 1898, Goodyear est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du pneu. L'entreprise emploie quelque 71 000 personnes et fabrique ses produits dans 54 usines réparties dans 21 pays dans le monde.

Le secteur canadien de l'automobile fabrique plus de 1,5 million de véhicules chaque année, soit un toutes les 21 secondes. Il offre près de 550 000 emplois directs et indirects, a ajouté 18 milliards de dollars en 2023 au produit intérieur brut du Canada et est l'un des plus importants secteurs d'exportation au pays.

Pour atteindre nos cibles économiques et environnementales et concrétiser le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte du gouvernement du Canada, il est essentiel d'investir dans le transport plus propre.

Le Fonds stratégique pour l'innovation investit de manière considérable dans des projets innovateurs qui favorisent la croissance économique au Canada, pour le bien de tous les Canadiens.

