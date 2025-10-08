TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce le lancement de quatre FNB (les « nouveaux FNB »), y compris la première exposition au Canada au China Hang Seng TECH Index, une stratégie d'achat couvert de lingots d'argent et la première exposition au Trésor américain 1-FNB de 3 ans qui utilise l'indice ICE.

Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada, le cas échéant.

FNB Global X China Hang Seng TECH Index (CHQQ)

Le lancement aujourd'hui du FNB Global X China Hang Seng TECH Index (« CHQQ ») offre pour la première fois une exposition au Canada à l'indice Hang Seng TECH - considéré comme l'indice de référence technologique phare de la Chine - avec une exposition à des entreprises du secteur des technologies financières. informatique en nuage, développement de véhicules autonomes, commerce électronique et plus encore.

« À une époque où la diversification mondiale est au premier plan pour de nombreux conseillers et investisseurs, le QCHQ offre aux Canadiens une nouvelle occasion de se faire connaître auprès d'entreprises technologiques de premier plan en Chine, l'un des marchés les plus peuplés du monde. » explique Chris McHaney, Executive Vice President et Head of Investment Management and Strategy at Global X. Pour les investisseurs qui ont une forte conviction quant à la croissance future de la technologie, l'adoption d'une approche élargie de l'un des principaux indices axés sur la technologie peut aider à s'assurer qu'ils saisissent les occasions mondiales qui se présentent rapidement, à l'extérieur de l'Amérique du Nord. »

L'indice Hang Seng TECH représente les 30 plus grandes sociétés technologiques cotées à Hong Kong. En un an, au 1 octobre, l'indice Hang Seng TECH a progressé de plus de 37 % par rapport à la hausse de 31 % de l'indice de référence plus général de Hong Kong, l'indice Hang Seng.

FNB Global X Silver Covered Call (AGCC)

Avec le prix du lingot d'argent qui atteint son plus haut niveau en 14 ans et la demande continue parmi les investisseurs canadiens pour des stratégies d'achat couvertes, Global X est heureux de lancer le FNB d'achat couvert Global X Silver (« AGCC »), le premier FNB d'achat couvert axé sur l'argent au pays.

Au 1er octobre 2025, le prix de l'argent a augmenté de 63,72 % depuis le début de l'année, tandis que le prix de l'or a augmenté de 47,92 % au cours de la même période. La volatilité implicite de ces deux métaux précieux a également augmenté au cours des dernières années, la volatilité implicite de l'argent à 1 mois au dollar étant en moyenne supérieure de +8 points à son équivalent or, depuis le début de l'année, au 1er octobre 2025.

« Comme les autres métaux précieux, y compris l'or, l'argent est souvent utilisé comme réserve de valeur pendant les périodes d'inflation et d'incertitude économique. Cependant, l'argent a tendance à afficher une plus grande volatilité des prix que l'or, en raison de son double rôle de métal monétaire et d'intrant industriel », déclare Chris McHaney. « Ce niveau élevé de volatilité crée plus de possibilités de primes d'option, ce qui rend l'argent particulièrement bien adapté aux stratégies d'achat couvertes. En lançant des appels sur l'exposition argent, l'AGCC offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir un revenu intéressant tout en maintenant leur participation de base aux tendances à long terme du métal. »

L'AGCC se joint au FNB Global X Gold Yield (HGY) de Global X - le premier FNB couvert de lingots d'or au monde lancé en 2010 - et consolide la position de chef de file du Canada en matière de stratégies d'options axées sur les produits de base et d'exposition.

FNB Global X 1-3 Year US Treasury Bond Index (TSTX) , et

Global X 20+ Year US Treasury Bond Index ETF (TLTX)

Global X poursuit son expansion avec le lancement de deux FNB d'obligations du Trésor américain. Le FNB Global X 1-3 Year US Treasury Bond Index (« TSTX ») et le FNB Global X 20+ Year US Treasury Bond Index (« TLTX ») offrent aux investisseurs un accès rentable aux obligations d'État américaines de courte et de longue durée, qui constituent des éléments de base essentiels pour les portefeuilles équilibrés.

Offert en $ CA, en parts couvertes en $ CA et en $ US, TSTX est le premier FNB au Canada à suivre l'indice obligataire ICE U.S. Treasury 1-3 Year pour fournir une exposition aux obligations du Trésor américain à court terme. TLTX, qui suit l'indice obligataire à 20 ans et plus du Trésor américain ICE, offre une exposition efficace à l'extrémité longue de la courbe du Trésor américain.

« En partenariat avec ICE Data Indices, nous sommes fiers de nous appuyer sur notre expertise de longue date en titres à revenu fixe pour offrir ces principaux titres du Trésor américain à des investisseurs canadiens », déclare Chris McHaney. « Ensemble, TLTX et TSTX jettent les bases de notre gamme Fixed Income Essentials, renforçant le rôle de Global X en tant que partenaire clé pour les besoins de répartition des investisseurs canadiens. »

De plus amples renseignements sur les nouveaux FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB de Type

d'unité Symbole

boursier Exposition cible Bourse Frais de

gestion1 FNB Global X

China Hang Seng

TECH Index Dollar

canadien Unités

non

couvertes CHQQ Hang Seng TECH

Index TSX 0,55 % FNB Global X

Indice US

obligations vertes Dollar

canadien Unités

non

couvertes TLTX Indice obligataire ICE

US Treasury 20+ Year Offert en $ CA, couvert

en $ CA et en $ US TSX 0,18 % Dollar

canadien Parts

couvertes TLTX. F Dollar

américain Parts en

dollars US TLTX. U FNB Global X 1-3

Year US

Treasury Bond Dollar

canadien Unités

non

couvertes TSTX Indice des obligations

du Trésor américain à 1-3

ans ICE Offert en $ CA, couvert

en $ CA et en $ US TSX 0,15 % Dollar

canadien Parts

couvertes TSTX. F Dollar

américain Parts en

dollars US TSTX. U FNB Global X

Options d'achat

couvertes de

Bitcoin Dollar

canadien Parts

couvertes AGCC Argent avec option

d'appel active

superposée sur environ

33 % de devises

couvertes TSX 0,60 %

* Plus les taxes de vente applicables

Les nouveaux FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 8 octobre 2025, Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 154 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

ICE US Treasury 20+ Year Bond Index est utilisé avec autorisation. « ICE US Treasury 20+ Year Bond Index SM/® » est un service/marque de commerce de ICE Data ou de ses sociétés affiliées et BofA® est une marque de commerce déposée de Bank of America Corporation sous licence de Bank of America Corporation et de ses sociétés affiliées (« BofA ») et ne peut être utilisé sans l'approbation écrite préalable de BofA. Ces marques de commerce ont été concédées sous licence, ainsi que l'indice, à des fins d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. dans le cadre du FNB Global X 20 ans et plus d'obligations du Trésor américain (le « produit »). Ni Global X Investments Canada Inc. ni le produit, selon le cas, ne sont parrainés, appuyés, vendus ou promus par ICE Data, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data and its Suppliers »). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général, dans le Produit en particulier, l'ETF ou la capacité de l'indice à suivre la performance générale du marché. La performance passée d'un indice n'est pas un indicateur ou une garantie de résultats futurs.

ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index est utilisé avec autorisation. « ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index SM/® » est un service/marque de commerce de ICE Data ou de ses sociétés affiliées et BofA® est une marque de commerce déposée de Bank of America Corporation sous licence de BofA et ne peut être utilisé sans l'approbation écrite préalable de BofA. Ces marques de commerce ont été concédées sous licence, de même que l'indice, à des fins d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. dans le cadre du FNB Global X 1-3 ans US Treasury Bond Index (le « produit »). Ni Global X Investments Canada Inc. ni le produit, selon le cas, ne sont commandités, appuyés, vendus ou promus par ICE Data et ses fournisseurs. ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général, dans le Produit en particulier, l'ETF ou la capacité de l'indice à suivre la performance générale du marché. La performance passée d'un indice n'est pas un indicateur ou une garantie de résultats futurs.

LES DONNÉES SUR LES GLACES ET LEURS FOURNISSEURS REJETTENT TOUTE GARANTIE ET TOUTE DÉCLARATION, EXPRESSE ET/OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, Y COMPRIS LES INDICES, LES DONNÉES D'INDEX ET TOUTE INFORMATION QUI Y EST INCLUSE, Y EST LIÉE OU EN EST DÉRIVÉE. (« INDEX DATA »). LES DONNÉES SUR LES GLACES ET LEURS FOURNISSEURS NE DOIVENT PAS FAIRE L'OBJET DE DOMMAGES OU DE RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LA PERTINENCE, L'EXACTITUDE, L'ACTUALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INDICES OU DES DONNÉES DE L'INDICE, QUI SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET DONT L'UTILISATION EST À VOS PROPRES RISQUES.

L'indice Hang Seng TECH est publié et compilé par Hang Seng Indexes Company Limited en vertu d'une licence de Hang Seng Data Services Limited. La marque et le nom Hang Seng TECH Index sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited et Hang Seng Data Services Limited ont accepté l'utilisation de l'indice par Global X Investments Canada Inc. dans le cadre du FNB Global X China Hang Seng TECH Index (le « produit ») et ont convenu d'y faire référence., MAIS NI HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NI HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS, NI NE REPRÉSENTE NI NE GARANTIT À UN COURTIER OU À UN DÉTENTEUR DU PRODUIT OU À UNE AUTRE PERSONNE (i) L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE ET DE SON CALCUL OU DE TOUTE INFORMATION S'Y RAPPORTANT; OU (ii) L'APTITUDE OU L'ADÉQUATION À TOUTE FIN DE L'INDICE OU DE TOUT COMPOSANT OU DONNÉES QU'IL CONTIENT; OU (iii) LES RÉSULTATS QUE TOUTE PERSONNE PEUT OBTENIR DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUT COMPOSANT OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL CONTIENT À TOUTE FIN, ET AUCUNE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RELATIVE À L'INDICE N'EST DONNÉE OU NE PEUT ÊTRE IMPLICITE. Le processus et la base de calcul et de compilation de l'indice et de toute formule, stock et facteurs connexes peuvent à tout moment être modifiés par Hang Seng Indexes Company Limited sans préavis. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUNE RESPONSABILITÉ NI RESPONSABILITÉ N'EST ACCEPTÉE PAR HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OU HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) À L'ÉGARD DE L'UTILISATION ET/OU DE LA RÉFÉRENCE DE L'INDICE PAR GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC. RELATIVEMENT AU PRODUIT ; OU (ii) POUR TOUTE INEXACTITUDE, OMISSION, ERREUR OU ERREUR DE HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED DANS LE CALCUL DE L'INDICE ; OU (iii) POUR TOUTE INEXACTITUDE, OMISSIONS, ERREURS, ERREURS OU RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS UTILISÉS DANS LE CADRE DU CALCUL DE L'INDICE FOURNI PAR UNE AUTRE PERSONNE; OU (iv) POUR TOUTE PERTE ÉCONOMIQUE OU AUTRE QUI PEUT ÊTRE SUBIE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UN COURTIER OU UN DÉTENTEUR DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE PERSONNE TRAITANT AVEC LE PRODUIT À LA SUITE DE L'UNE DES CONCLUSIONS SUSMENTIONNÉES, ET AUCUNE RÉCLAMATION, ACTION OU POURSUITE JUDICIAIRE NE PEUT ÊTRE INTENTÉE CONTRE HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED ET/OU HANG SENG DATA SERVICE LIMITED en lien avec le Produit de quelque manière que ce soit par un courtier, un titulaire ou une autre personne traitant avec le Produit. Tout courtier, titulaire ou autre personne traitant avec le produit le fait donc en pleine connaissance de cause et ne peut aucunement se fier à Hang Seng Indexes Company Limited et Hang Seng Data Services Limited. Pour éviter toute ambiguïté, cet avertissement ne crée aucune relation contractuelle ou quasi contractuelle entre un courtier, un titulaire ou une autre personne et Hang Seng Indexes Company Limited et/ou Hang Seng Data Services Limited et ne doit pas être interprété comme ayant créé une telle relation.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global

Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs basée en Corée du Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc. 647 289-3324