TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a le plaisir d'annoncer les montants de distribution par titre (« Distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Symbole

boursier Nom du FNB Date ex-

dividende et

date

d'enregistrement Date de

paiement Distribution

par part BCCC FNB avec option d'achat couverte

Bitcoin Global X 15 octobre

2025 22 octobre

2025 0,14000 $ BCCC.U (1) 0,14000 $ BCCC FNB Global X Options d'achat couvertes

Bitcoin 31 octobre

2025 7 novembre

2025 0,14000 $ BCCC.U(1) 0,14000 $ BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes

Bitcoin à rendement amélioré 15 octobre

2025 22 octobre

2025 0,17500 $ BCCL.U(2) 0,17500 $ BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes

Bitcoin à rendement amélioré 31 octobre

2025 7 novembre

2025 0,17500 $ BCCL.U(2) 0,17500 $





(1) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes Bitcoin sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier BCCC.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour BCCC.U est $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre BCCC.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (2) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes Bitcoin à rendement amélioré sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier BCCL.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour BCCL.U est d'environ $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre BCCL.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains.

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits Global X comprend un éventail largement diversifié de solutions destinées aux investisseurs de tous niveaux d'expérience afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans diverses conditions de marché. Global X gère plus de 44 milliards de dollars d'actifs et compte 150 FNB cotés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du groupe financier Mirae Asset, qui est un gestionnaire d'actifs gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur les marchés mondiaux.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans des produits (les « fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur se valorise fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Certains fonds Global X peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité de la valeur et les exposer à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les compartiments du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le compartiment du marché monétaire soit en mesure de maintenir la valeur liquidative par titre à un montant constant ou que vous récupérerez la totalité de votre investissement dans les Fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur les compartiments Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Le versement des distributions, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de ce dernier, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Les distributions sont versées en résultat des gains en capital réalisés par un FNB, et l'investisseur est imposable sur les revenus et dividendes générés par un FNB pendant l'année du versement. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant de tout rendement de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur devient négatif, les investisseurs réaliseront des gains en capital égaux au montant en dessous de zéro. Les futurs taux de distribution pourront être modifiés à tout moment. Pour attester du fait que ces distributions ont été assignées aux investisseurs pour des motifs fiscaux, les montants de ces distributions doivent être ajoutés au prix de base rajusté des unités détenues. La caractérisation des distributions, le cas échéant, pour des motifs fiscaux (tels que dividendes/autres revenus/gains en capitaux, etc.) ne sera pas connue définitivement avant la fin de l'année fiscale du FNB. Les investisseurs seront donc informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'année fiscale et non pas à chaque distribution, le cas échéant. À des fins de fiscalité, ces montants seront déclarés chaque année par les courtiers dans les déclarations fiscales officielles. Pour en savoir plus, veuillez consulter dans le prospectus les règles de distribution des FNB en vigueur.

Le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin (BCCC) et le FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré (BCCL) sont des fonds communs de placement alternatifs négociés en bourse qui investissent dans d'autres fonds communs de placement non traditionnels qui investissent, directement ou indirectement, dans le bitcoin. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris Bitcoin Futures. Bien que Bitcoin Futures soit négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé de Bitcoin Futures ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Compte tenu de la nature spéculative du bitcoin et de la volatilité des marchés des devises numériques, rien ne garantit que le BCCC ou le BCCL seront en mesure d'atteindre leurs objectifs de placement respectifs. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont une compréhension approfondie du Bitcoin et la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Un investissement dans le BCCC ou le BCCL est considéré comme un risque élevé.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

