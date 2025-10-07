TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce réduire définitivement les frais de gestion annuels (la « remise sur les frais ») pour les FNB des indices Global X S&P/TSX 60 (« CNDX ») et Global X Nasdaq-100 (« QQQX.U »).

FNB de l'indice Global X S&P/TSX 60 (CNDX)

Le CNDX permet d'accéder aux performances de l'indice S&P/TSX 60™ - le premier indice de référence du Canada pour les entreprises à forte capitalisation de la Bourse de Toronto. Depuis son lancement le 14 mai 2024, le CNDX a accumulé plus de 535 millions $ d'actif gérés, au 1er octobre 2025.

Au début de l'année, les frais de gestion annuels de CNDX ont été temporairement réduits à zéro point de base (0,00 %), et ce jusqu'au 31 décembre 2025 (la « période de remise »). À l'approche de la fin de cette période de remise, Global X a décidé de réduire définitivement les frais de gestion annuels de CNDX.

À compter du 1er janvier 2026, les frais de gestion annuels de CNDX seront réduits définitivement et passeront de 0,13 % de la valeur nette des actifs par unité de CNDX, plus la taxe de vente en vigueur, à 0,09 % de la valeur nette des actifs par unité de CNDX, plus la taxe de vente en vigueur.

À compter du 1er janvier 2026, CNDX devrait avoir les frais de gestion permanents les plus faibles des FNB canadiens de l'indice S&P/TSX 60.

« Nous avons écouté les principaux souhaits de nos investisseurs, des conseillers financiers et des gestionnaires institutionnels, et nous avons tout mis en œuvre pour trouver un alignement avec leur activité, afin de proposer les FNB les plus rentables pour des investissements dans l'indice S&P/TSX 60 », explique Chris McHaney, vice-président exécutif, responsable de la gestion et de la stratégie des investissements chez Global X. « Notre objectif est de devenir le partenaire privilégié pour la gestion des actifs du portefeuille de n'importe quel investisseur, comme le montre cette remise sur les frais de gestion concernant CNDX. »

La remise sur les frais pour CNDX est décrite dans le tableau ci-dessous :

Nom du

FNB Symbole

boursier Exposition

cible Bourse Frais de gestion

permanents1

jusqu'au

31 décembre 2025 Frais de gestion1

pendant la

période de

remise, jusqu'au

31 décembre

2025 Nouveaux

frais de

gestion1 à

compter du

1er janvier

2026 FNB de

l'indice

Global X

S&P/TSX

60 CNDX Indice

S&P/TSX

60™ Bourse de

Toronto 0,13 % 0,00 % 0,09 %

1 plus la taxe de vente en vigueur

FNB de l'indice Global X Nasdaq-100 (QQQX.U)

QQQX.U permet d'accéder aux performances de l'index Nasdaq-100® - l'un des indices de référence américains, à dominante technologique, qui suit les 100 plus grandes compagnies non financières du Nasdaq. Le FNB est disponible en unités monnaie canadienne (« QQTX ») et en unités dollar américain (QQQX.U). Depuis son lancement le 14 mai 2024, le FNB a accumulé plus de 440 millions $ d'actif gérés, au 1er octobre 2025.

À compter du 7 octobre 2025, les frais de gestion annuels de QQQX.U seront réduits définitivement et passeront de 0,25 % de la valeur nette des actifs par unité de QQQX.U, plus la taxe de vente en vigueur, à 0,15 % de la valeur nette des actifs par unité de QQQX.U, plus la taxe de vente en vigueur. La réduction des frais s'applique aussi aux unités monnaie canadienne, vendues sous le symbole boursier QQQX.

« À partir d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que QQQX.U est le FNB du Nasdaq-100 le moins cher du Canada », se réjouit Chris McHaney. « Outre la disponibilité du FNB en unités monnaie canadienne et dollar américain, Global X propose la plus grande gamme de FNB spécifiques au Nasdaq-100® du Canada dans l'ensemble de notre gamme, notamment des stratégies incluant l'option d'achat couverte, un faible effet de levier et une exposition à des fonds d'options d'achat couvertes à faible effet de levier. »

La remise sur les frais pour QQQX.U est décrite dans le tableau ci-dessous :

Nom du

FNB Symbole

boursier Monnaie

d'échange Exposition

cible Bourse Frais de

gestion1 avant

le

7 octobre 2025 Nouveaux frais de

gestion1 à compter du

7 octobre 2025 FNB de

l'indice

Global X

Nasdaq-

100 QQQX Dollar

canadien Indice

Nasdaq-

100® Bourse de

Toronto 0,25 % 0,15 % QQQX.U Dollar

américain

1 plus la taxe de vente en vigueur

Les objectifs et stratégies d'investissement, et les noms des CNDX et QQQX.U, comme indiqué dans leurs prospectus d'émission, restent identiques.

À propos de Global X Investments Canada Inc. ( www.GlobalX.ca )

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds Global X comprend un éventail largement diversifié de solutions destinées aux investisseurs de tous niveaux d'expérience afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans diverses conditions de marché. Global X gère plus de 44 milliards de dollars d'actifs et compte 150 FNB cotés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du groupe financier Mirae Asset, qui est un gestionnaire d'actifs gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur les marchés mondiaux.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans des produits (les « fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur se valorise fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Certains fonds Global X peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité de la valeur et les exposer à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les compartiments du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le compartiment du marché monétaire soit en mesure de maintenir la valeur liquidative par titre à un montant constant ou que vous récupérerez la totalité de votre investissement dans les Fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur les compartiments Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont été concédées sous licence à Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par S&P, et S&P ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et n'impose aucune condition quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de The Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « corporations ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les corporations n'ont pas approuvé la légalité ou la pertinence des produits. Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les corporations. LES CORPORATIONS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'IMPUTENT AUCUN PASSIF CONCERNANT LE OU LES PRODUITS.

Certaines déclarations peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment celles identifiées par l'expression « s'attendre à » et des expressions similaires (y compris leurs variations grammaticales). Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de l'auteur concernant les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres doivent être pris en considération avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

La présente communication est prévue à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. Elle ne doit pas être interprétée comme un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être utilisée à cette fin. Il est recommandé aux particuliers de consulter des professionnels, le cas échéant, au sujet de tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter des modifications à leurs stratégies d'investissement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global

Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs basée en Corée du groupe Mirae Asset Financial Group. Global X est une société constituée en vertu de la loi du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Pour toute question relative aux investissements : Veuillez contacter Global X , au 1-866-641-5739 (numéro gratuit) , ou au (416) 933-5745 , [email protected] ; Pour toute requête médiatique : Contactez Jonathan McGuire , Vice-président , Communication , Global X Investments Canada Inc. (647) 289-3324 , [email protected]