Global X lance quatre nouveaux FNB offrant une exposition aux géants chinois de la technologie, à la première stratégie d'options d'achat couvertes de lingots d'argent du Canada et à des fonds du Trésor américain

Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce le lancement de quatre FNB (les « nouveaux FNB »), y compris la première exposition du Canada au China Hang Seng TECH Index, une stratégie d'options d'achat couvertes de lingots d'argent et la première exposition au FNB U.S. Treasury 1-3 Year selon l'indice ICE.

Les nouveaux FNB, dont les parts commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »), sont décrits plus en détail ci-dessous :

FNB Global X Indice Hang Seng TECH Chine (CHQQ)

Le lancement aujourd'hui du FNB Global X Indice Hang Seng TECH Chine (« CHQQ ») offre pour la première fois une exposition au Canada à l'indice Hang Seng TECH, considéré comme l'indice de référence du secteur de la technologique de la Chine, avec une exposition à des entreprises du secteur des technologies financières, de l'infonuagique, du développement de véhicules autonomes, du commerce électronique, etc.

« À une époque où la diversification mondiale est au cœur des préoccupations de nombreux conseillers et investisseurs, le CHQQ offre aux Canadiens une nouvelle occasion de se faire connaître auprès d'entreprises technologiques de premier plan en Chine, l'un des plus importants marchés du monde », explique Chris McHaney, vice-président directeur, chef, Gestion et stratégie de placement, Global X. Les investisseurs qui croient fermement à la croissance future de la technologie auraient avantage à adopter une stratégie élargie concernant l'un des principaux indices axés sur la technologie pour s'assurer de saisir rapidement les occasions qui se présentent à l'échelle mondiale, à l'extérieur de l'Amérique du Nord. »

L'indice Hang Seng TECH représente les 30 plus grandes sociétés technologiques cotées à la bourse de Hong Kong. En un an, au 1er octobre, l'indice Hang Seng TECH a progressé de plus de 37 % par rapport à la hausse de 31 % de l'indice de référence plus général de Hong Kong, l'indice Hang Seng.

FNB Global X Options d'achat couvertes Argent (AGCC)

Alors que le prix du lingot d'argent a atteint son plus haut niveau en 14 ans et dans un contexte de demande soutenue des investisseurs canadiens pour des stratégies d'options d'achat couvertes, Global X a le plaisir de lancer le FNB Global X Options d'achat couvertes Argent (« AGCC »), le premier FNB d'options d'achat couvertes axé sur l'argent au pays.

En date du 1er octobre 2025, le prix de l'argent avait augmenté de 63,72 % depuis le début de l'année, tandis que le prix de l'or a augmenté de 47,92 % au cours de la même période. Depuis le début de l'année, au 1er octobre 2025, la volatilité implicite de ces deux métaux précieux a également augmenté au cours des dernières années; la volatilité implicite de l'argent dans le cours d'un mois étant en moyenne supérieure de +8 points à celle de l'or.

« Comme les autres métaux précieux, y compris l'or, l'argent est souvent utilisé comme réserve de valeur lors des périodes d'inflation et d'incertitude économique. Cependant, l'argent affiche généralement une plus grande volatilité des cours que l'or, en raison de sa double fonction de métal monétaire et d'intrant industriel », déclare Chris McHaney. « Cette grande volatilité crée plus de possibilités de primes d'option, ce qui rend l'argent particulièrement intéressant pour les stratégies d'options d'achat couvertes. En vendant des options d'achat dans le secteur de l'argent, le FNB AGCC offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir un revenu intéressant tout en maintenant leur participation de base aux tendances à long terme du métal. »

Le FNB AGCC vient s'ajouter au FNB Global X Revenu sur l'or (HGY), le premier FNB d'options d'achat couvertes de lingots d'or au monde lancé en 2010, renforçant ainsi la position de chef de file du Canada en matière de stratégies d'options axées sur les produits de base et d'exposition.

FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans (TSTX) , et le

FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus (TLTX)

Global X poursuit son expansion avec le lancement de deux FNB d'obligations du Trésor américain. Le FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans (« TSTX ») et le FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus (« TLTX ») offrent aux investisseurs un accès rentable aux obligations du gouvernement américain de courte et de longue durée, qui constituent des éléments de base essentiels pour les portefeuilles équilibrés.

Offert en $ CA, en parts couvertes en $ CA et en $ US, le TSTX est le premier FNB au Canada à suivre le ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index pour fournir une exposition aux obligations du Trésor américain à court terme. Le TLTX, qui suit le ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, offre une exposition efficace au segment à long terme de la courbe du Trésor américain.

« En partenariat avec ICE Data Indices, nous sommes fiers de nous appuyer sur notre expertise de longue date dans le domaine des titres à revenu fixe pour offrir ces principaux titres du Trésor américain à des investisseurs canadiens », déclare Chris McHaney. « Ensemble, TLTX et TSTX jettent les bases de notre gamme Fixed Income Essentials, renforçant le rôle de Global X en tant que partenaire clé pour répondre aux besoins de répartition des actifs des investisseurs canadiens. »

De plus amples renseignements sur les nouveaux FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Devise Type de part Symbole boursier Exposition cible Bourse Frais de gestion1 FNB Global X Indice Hang Seng TECH Chine Dollar canadien Parts

non couvertes CHQQ Indice Hang Seng TECH TSX 0,55 % FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 20 ans et plus Dollar canadien Parts non couvertes TLTX ICE US Treasury 20+ Year Bond Index Offert en $ CA, couvert en $ CA, et en $ US TSX 0,18 % Dollar canadien Parts

couvertes TLTX. F Dollar

américain Parts

en $ US TLTX. U FNB Global X Indice Obligations du Trésor américain 1-3 ans Dollar canadien Parts non couvertes TSTX ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index Offert en $ CA, couvert en $ CA, et en $ US TSX 0,15 % Dollar canadien Parts

couvertes TSTX. F Dollar

américain Parts

en $ US TSTX. U FNB Global X Options d'achat couvertes Argent Dollar canadien Parts couvertes AGCC Secteur de l'argent avec superposition active d'options d'achat de plus ou moins 33 %

Couverture de devises TSX 0,60 % 1 Plus les taxes de vente applicables

Les nouveaux FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX.

