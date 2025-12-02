CPCC est le premier FNB au monde à offrir une stratégie d'options d'achat couvertes sur les actions de sociétés productrices de cuivre, offrant une exposition indirecte au cuivre, un minéral essentiel.

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) annonce le lancement du FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre (« CPCC » ou le « FNB »), le premier FNB au monde à offrir une exposition aux producteurs de cuivre ainsi qu'une superposition d'options d'achat couvertes. Les actions du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole boursier CPCC.

Le cuivre, l'un des métaux industriels les plus anciens au monde, est un intrant essentiel pour la fabrication d'infrastructures et de technologies, y compris pour la croissance rapide des centres d'électricité et centres de données nécessaires pour répondre à la demande en matière d'IA. En novembre 2025, le Geological Survey des États-Unis a ajouté le cuivre à sa liste de minéraux critiques, ce qui témoigne de son importance pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis et ouvre potentiellement la voie à des investissements nationaux plus importants et à des restrictions sur les importations internationales, ce qui pourrait stimuler le prix et la volatilité du métal.

« Le cuivre est l'un des meilleurs métaux pour lequel adopter une approche d'options d'achat couvertes, compte tenu de sa volatilité historique », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement, Global X. « Les facteurs de l'offre et de la demande peuvent entraîner des fluctuations plus importantes d'un mois à l'autre, que les stratégies de vente d'options peuvent exploiter pour générer des rendements de primes d'option supérieurs à la moyenne pour les investisseurs. Entre-temps, les tendances à long terme de la demande en matière d'IA et la priorité accordée à la sécurité nationale signifient que les investisseurs peuvent s'attendre à être récompensés de façon significative pour avoir conservé une position dans ce minerai essentiel.

FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs de cuivre (CPCC)

CPCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : (a) l'exposition au rendement d'un large éventail de sociétés d'exploitation du cuivre à l'échelle mondiale; et (b) la distribution au moins une fois par mois des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des primes, CPCC utilise un programme dynamique d'options d'achat couvertes.

Pour atténuer le risque de baisse grâce à la couverture et générer un rendement supplémentaire, le gestionnaire gère activement une stratégie d'options d'achat couvertes qui prévoit généralement des options d'achat hors du cours, à sa discrétion, jusqu'à concurrence d'environ 50 % de la valeur du portefeuille de CPCC.

De plus amples renseignements sur le FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

1 Plus les taxes de vente applicables

Le lancement aujourd'hui de la CPCC s'appuie sur le leadership de Global X dans le domaine des placements axés sur le cuivre, y compris le lancement le 11 mai 2022 du FNB Global X Indice des producteurs de cuivre (COPP) - le premier FNB du Canada à offrir une exposition aux sociétés impliquées dans l'extraction de cuivre. En 2010, le gestionnaire a également été le premier en Amérique du Nord à offrir une exposition du FNB à terme au prix du cuivre, y compris des fonds qui offraient une exposition à effet de levier et à effet de levier inversé.

« Notre leadership et notre expertise de longue date en matière de produits de base, du cuivre et des options d'achat couvertes signifient que nous sommes particulièrement qualifiés parmi les gestionnaires d'actifs du monde pour commercialiser le CPCC et mettre en œuvre cette stratégie avec succès », a déclaré Chris McHaney. « Pour les investisseurs qui croient que le cuivre est essentiel à l'expansion des infrastructures mondiales et qui aimeraient être récompensés par un revenu constant en raison de leur conviction sur ce métal, CPCC représente le premier, et actuellement le seul FNB où vous pouvez y parvenir. »

Le FNB a conclu son offre initiale de parts à son courtier désigné à la clôture des marchés et commencera à se négocier aujourd'hui à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 30 novembre 2025, Global X détient plus de 46 milliards de dollars en actifs sous gestion et 155 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

L'instrument financier ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive AG. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'indice par Solactive AG, ni l'octroi de licences pour l'indice ou le nom commercial de l'indice aux fins d'utilisation en lien avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans cet instrument financier, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, ou à [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc. 647 289-3324, [email protected].