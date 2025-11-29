TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui les distributions autres qu'en espèces estimatives (les « distributions non en espèces ») aux porteurs de titres de certains fonds négociés en bourse (les « FNB ») qu'elle gère pour l'année d'imposition 2025 comme l'indique le tableau ci-dessous. Les FNB gérés par Global X qui ne figurent pas dans le tableau ne devraient pas déclarer de distribution autre qu'en espèces pour l'année d'imposition 2025.

Veuillez noter que ce sont seulement des montants estimatifs en date du 26 novembre 2025. Certaines circonstances pourraient faire en sorte que ces estimations changent avant la fin de l'exercice fiscal applicable des FNB le 15 décembre 2025.

Chaque FNB est tenu de distribuer le bénéfice net et les gains en capital qu'il a réalisés au cours de l'année. Les distributions non en espèces seront automatiquement réinvesties en titres supplémentaires des FNB et immédiatement consolidées afin que le nombre de titres détenus par le porteur de titres (les titres en circulation des FNB) et la valeur nette de l'actif des FNB ne changent pas par suite des distributions non en espèces. Les distributions annuelles autres qu'en espèces seront déclarées aux porteurs des titres en tant que distributions imposables et feront augmenter les prix de base rajustés de chaque porteur de titre pour le FNB respectif. Les distributions de tous les FNB énumérés dans le tableau devraient être des gains en capital en nature. Ces montants estimatifs ne concernent que les distributions autres qu'en espèces et ne comprennent pas d'estimations des distributions en espèces mensuelles ou trimestrielles régulières, le cas échéant, y compris les montants des revenus et des gains en capital qui peuvent faire partie des distributions mensuelles ou trimestrielles.

Les FNB Global X s'attendent à annoncer les derniers montants des distributions autres qu'en espèces de fin d'année, ainsi que tout montant régulier des distributions en espèces mensuelles ou trimestrielles, le 22 décembre 2025 ou vers cette date. La date ex-dividende de toutes ces distributions (en espèces et autres) devraient être le 31 décembre 2025 pour tous les porteurs de titres inscrits au 31 décembre 2025. Au début de 2026, les caractéristiques fiscales de toutes les distributions aux fins de l'année d'imposition 2025 seront déclarées aux courtiers par l'intermédiaire de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. et seront publiées sur notre site Web peu après.

Symbole

boursier Nom du FNB Distributions

autres qu'en

espèces

estimatives

par titre

en date du

26 nov. 2025(1) Valeur

liquidative

par titre

en date du

26 nov. 2025 Distributions

autres qu'en

espèces

estimatives en

pourcentage

de la valeur

liquidative

en date du

26 nov. 2025 BCCC FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin 0,8713 $ 18,3038 4,76 % BCCC.U 0,6206 $ 13,0360 4,76 % BCCL FNB Global X Options d'achat couvertes de Bitcoin à rendement amélioré 1,2016 $ 17,6386 6,81 % BCCL.U 0,8558 $ 12,5622 6,81 % CHQQ FNB Global X Indice Hang Seng TECH Chine 0,0020 $ 17,4754 0,01 % COPP FNB Global X Indice des producteurs de cuivre 0,2617 $ 46,2169 0,57 % EAFL FNB Global X Indice MSCI EAFE à rendement amélioré 16,9817 $ 25,1048 67,64 % EMML FNB Global X Indice MSCI Marchés émergents à rendement amélioré 20,8300 $ 26,8919 77,46 % ETHI FNB Global X Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité 2,2716 $ 57,2309 3,97 % GLDX FNB Global X Indice de producteurs d'or 0,9514 $ 49,4753 1,92 % HAC FNB Global X Rotation saisonnière 0,1328 $ 32,5754 0,41 % HAZ FNB Global X Actif dividendes mondiaux 1,1628 $ 42,0136 2,77 % HBAL Portefeuille équilibré Global X FNB à indice de rendement total 0,2728 $ 17,5599 1,55 % HBGD FNB Global X Indice mégadonnées et matériel 6,1598 $ 45,9180 13,41 % HBGD.U 4,3870 $ 32,7028 13,41 % HEQT FNB Global X Répartition de l'actif toutes actions 0,4672 $ 21,2832 2,20 % HURA FNB Global X Indice uranium 1,2651 $ 51,8047 2,44 % INOC FNB Global X Indice d'actions canadiennes Inovestor 0,4508 $ 17,1070 2,64 % MART FNB Global X Indice de produits comestibles et essentiels canadiens à pondération égale 2,2190 $ 24,8348 8,94 % NRGY FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale 0,2986 $ 21,8114 1,37 % REIT FNB Global X Indice de FPI canadiennes à pondération égale 0,3845 $ 21,7530 1,77 % RING FNB Global X Indice de télécommunications canadiennes à pondération égale 0,0585 $ 18,6294 0,31 % RNCL FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 0,9075 $ 21,5422 4,21 % RNCC FNB Global X Options d'achat couvertes de télécommunications canadiennes à pondération égale 0,0027 $ 21,2985 0,01 % TTTX FNB Global X Indice Top 10 d'actions de valeur sûre en innovation 1,5463 $ 29,8438 5,18 % UBNK FNB Global X Indice de banques américaines à pondération égale 0,2459 $ 27,9702 0,88 % UMRT FNB Global X Indice de produits comestibles et essentiels américains à pondération égale 0,0888 $ 20,3731 0,44 % USCL FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré 0,0096 $ 23,9424 0,04 %

(1) Les distributions de tous les FNB énumérés dans le tableau devraient être des gains en capital en nature.

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, consultez le www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 46 milliards de dollars en actifs sous gestion et 154 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de I billion de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

