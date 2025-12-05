TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre trois de ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») dès la clôture des marchés le 17 février 2026 ou vers cette date (la « date de dissolution »). Voici les noms et les symboles boursiers des FNB en dissolution :

Nom du FNB Symbole boursier Bourse FNB Global X Indice MSCI EAFE à rendement amélioré EAFL Cboe Canada FNB Global X Indice MSCI Marchés émergents à rendement amélioré EMML Cboe Canada FNB Global X Indice Industrie 4.0 FOUR Bourse de Toronto

Aucune nouvelle souscription directe de titres des FNB ne sera acceptée à compter du 6 février 2026, sauf dans certains cas précis. On prévoit que les FNB seront retirés de la Bourse de Toronto, à la demande du gestionnaire, à la clôture des marchés le 10 février 2026 ou vers cette date, et tous les titres toujours détenus par les investisseurs devraient faire l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Tous les porteurs de titres restants d'un FNB à la date de résiliation recevront le produit net de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les dépenses engagées en lien avec la dissolution du FNB, au prorata.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 46 milliards de dollars en actifs sous gestion et 155 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. et tout fonds connexe.

Le FNB Global X Indice Industrie 4.0 ne fait pas l'objet de commandite (le « FNB Indice de Solactive » ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive AG. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice sous-jacent ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice sous-jacent est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice sous-jacent est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, le FNB Indice de Solactive, ou le gestionnaire, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice sous-jacent aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers du FNB Indice de Solactive. Ni la publication de l'indice sous-jacent par Solactive AG, ni l'octroi de licences pour l'indice sous-jacent ou le nom commercial de celui-ci aux fins d'utilisation en lien avec le FNB Indice de Solactive ne constituent une recommandation de Solactive d'investir des capitaux dans le FNB Indice de Solactive, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans le FNB Indice de Solactive.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]