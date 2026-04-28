TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Ce qui n'était au départ que la vision d'une famille désireuse d'honorer des êtres chers touchés par le cancer du poumon s'est transformé en un mouvement national pour l'espoir, la recherche et le changement.

Le 6 juin 2026, des communautés aux quatre coins du pays se réuniront pour la course Give a Breath 5K -- qui sera tenue désormais à Montréal, consolidant ainsi une présence véritablement pancanadienne.

De la première marche communautaire aux activités organisées partout au pays, Give a Breath rassemble aujourd'hui des personnes survivantes, des proches aidants, des cliniciens et des défenseurs autour d'un même objectif : faire avancer la recherche, renforcer les services d'accompagnement et promouvoir un dépistage plus précoce et de meilleurs traitements, sans égard au lieu de résidence.

Fondé par la famille Monds. Porté par Cancer pulmonaire Canada. Pérennisé grâce à vous.

Le cancer du poumon constitue la première cause de décès par cancer au Canada et emporte, chaque année, plus de vies que les cancers du sein, de la prostate et colorectal, réunis. Pourtant, il reste à la fois sous‑financé et déshumanisé, et un trop grand nombre de personnes ne reçoivent un diagnostic qu'à un stade avancé de la maladie. Plus que jamais, il est essentiel de favoriser un dépistage plus précoce, de garantir un accès équitable aux soins et de soutenir durablement la recherche.

« Give a Breath est né d'une démarche profondément personnelle pour notre famille, a indiqué Tim Monds, fondateur de l'événement. Le voir prendre l'ampleur d'un mouvement national -- et s'étendre désormais à Montréal -- illustre toute la force de l'esprit de communauté. Ensemble, nous transformons l'espoir en action concrète. »

Cette croissance témoigne de l'engagement de Cancer pulmonaire Canada envers l'équité à l'échelle nationale -- afin que les patients et les familles, dans chaque province, participent pleinement au mouvement qui façonne l'avenir des soins en cancer du poumon.

« Chaque inscription et chaque dollar amassé permettent d'accélérer la recherche, de consolider les soutiens offerts aux patients et d'améliorer l'accès aux soins dans l'ensemble du pays, a indiqué Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. C'est ainsi que nous bâtissons un élan durable -- ensemble. »

Les sommes amassées appuient les programmes nationaux d'accompagnement, les initiatives de sensibilisation et de défense de la cause, ainsi que les investissements en recherche de Cancer pulmonaire Canada. Le prochain cycle de distribution des bourses de recherche Give a Breath sera lancé au printemps 2026, réaffirmant l'engagement de l'organisme à faire progresser la prise en charge des patients aux prises avec un cancer du poumon à un stade avancé.

Le 6 juin, les Canadiens marcheront et courront non seulement pour honorer la mémoire de leurs proches, mais aussi pour bâtir ce qui vient après.

Les inscriptions à Give a Breath de 2026 sont officiellement lancées.

Joignez-vous au mouvement

Marchez. Courez. Donnez un souffle.

Fondé par la famille Monds. Porté par Cancer pulmonaire Canada. Pérennisé grâce à vous.

Inscrivez-vous ou faites un don aujourd'hui à : www.giveabreath.ca

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est l'unique organisme de bienfaisance canadien qui se voue exclusivement à l'assistance et à la représentation des personnes touchées par le cancer du poumon. Principale ressource nationale, Cancer pulmonaire Canada offre un soutien fervent, une éducation fiable et une solide défense des intérêts, qui permettent aux patients de participer activement à la prise de décisions concernant leurs soins de santé et leur accès aux traitements. Cancer pulmonaire Canada s'engage aussi dans la recherche en finançant l'innovation afin d'améliorer les résultats et de favoriser l'avancement des soins. Grâce à des initiatives comme le Give a Breath 5K, Cancer pulmonaire Canada cherche à mobiliser la population et à la sensibiliser au besoin d'un financement et d'une attention plus grands pour ce cancer. Pour en savoir plus : cancerpulmonairecanada.ca.

SOURCE Lung Cancer Canada

Source : Peter Glazier, Conseiller principal, Affaires publiques, communications et stratégie, Tél. : 416 879-1953, Courriel : [email protected]