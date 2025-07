TORONTO, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Cancer pulmonaire Canada (CPC) a le plaisir d'annoncer la nomination de la Dre Rosalyn Juergens à titre de nouvelle présidente, à compter du 27 juin 2025. Cancérologue interniste, chercheuse clinicienne et membre de longue date du comité consultatif médical de CPC, la Dre Juergens possède une connaissance approfondie des soins aux patients et une vision ambitieuse pour un progrès constant en matière de recherche, de soutien, de sensibilisation et de défense des droits.

La Dre Juergens succède à la Dre Stephanie Snow, qui a dirigé Cancer pulmonaire Canada depuis 2021 et qui a contribué à en faire un organisme plus national, plus connecté et plus tourné vers l'équité. Sous sa direction, Cancer pulmonaire Canada a élargi son rayon d'action au Canada, renforcé son engagement au Québec et amplifié la voix des patients atteints de cancer du poumon dans les domaines de la recherche, de l'éducation et des politiques d'intérêt public.

« La présidence de Cancer pulmonaire Canada a marqué l'un des chapitres les plus importants de ma vie, a déclaré la Dre Stephanie Snow. Nous avons pu tisser de nouvelles alliances, élargir notre influence et veiller à ce qu'aucun patient atteint d'un cancer du poumon ne se retrouve sans soutien. Rosalyn est la dirigeante idéale pour continuer ce travail : une collègue de confiance, une praticienne émérite et une fervente militante qui propulsera Cancer pulmonaire Canada vers de nouveaux sommets. »

La Dre Juergens fait partie de la famille de Cancer pulmonaire Canada depuis plus de dix ans, où elle a occupé le poste de conseillère clinique chevronnée et de championne des droits des patients. Elle a une expérience transfrontalière des soins de santé, acquise au Canada et aux États-Unis, et a pu constater de visu les conséquences des lacunes systémiques sur les issues cliniques, que ce soit en matière de dépistage, de tests de biomarqueurs, d'accès aux traitements et de disponibilité des essais cliniques.

« Cancer pulmonaire Canada est devenu un ardent défenseur du changement, et nous devons maintenant aller encore plus loin, a affirmé la Dre Rosalyn Juergens. En qualité de présidente, je m'engage à poursuivre les progrès réalisés en collaborant avec les patients, les proches aidants, les cliniciens et les chercheurs afin d'offrir les soins, l'accès et l'espoir que les Canadiens atteints d'un cancer du poumon méritent. »

Seul organisme de bienfaisance national entièrement voué au cancer du poumon, Cancer pulmonaire Canada demeure concentré sur quatre piliers : le soutien aux patients, la sensibilisation du public, le financement de la recherche et la défense des droits. Grâce à la direction éclairée de la Dre Juergens, ce dernier pilier sera renforcé, non pas comme une initiative isolée, mais plutôt s'intégrant harmonieusement dans toutes les sphères d'activités de Cancer pulmonaire Canada.

Il s'agit notamment de promouvoir cinq priorités fondamentales :

Augmenter le taux de survie grâce à un accès équitable aux moyens de dépistage Supprimer les entraves à la mise en œuvre rapide des tests de biomarqueurs Accélérer l'accès aux traitements les plus efficaces Encourager les investissements dans la recherche sur le cancer du poumon Élargir l'accès aux essais cliniques dans toutes les régions

« Je suis très heureux d'accueillir la Dre Juergens comme nouvelle présidente, a déclaré Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. C'est une réaffirmation de notre identité et de la mission qui nous anime. La Dre Juergens apportera l'urgence, la perspicacité et la compassion nécessaires à cette situation. Je suis emballé par ce que l'avenir nous réserve : un chapitre qui sera marqué par des idées innovantes, des alliances solides et une empreinte indélébile au sein de la communauté de patients atteints du cancer du poumon. »

La Dre Snow demeurera une membre active du conseil d'administration de Cancer pulmonaire Canada et dirigera la série nationale de politiques de l'automne 2025, continuant ainsi de façonner le travail de Cancer pulmonaire Canada en matière d'égalité des chances dans le système de santé et d'accès des patients.

Chaque président ou présidente de Cancer pulmonaire Canada a imprimé sa propre empreinte, renforçant sa voix, élargissant son rayonnement et guidant l'organisme vers une évolution remarquable. Avec la Dre Juergens à la barre, Cancer pulmonaire Canada ouvre un nouveau chapitre axé sur le partenariat, le progrès et les perspectives.

Une séance de questions-réponses publique avec la Dre Juergens aura lieu plus tard cet été. De plus, un prochain épisode du balado « Voix du cancer du poumon » présentera une conversation franche entre la Dre Juergens, la Dre Snow et les anciens présidents, la Dre Natasha Leighl et le Dr Paul Wheatley-Price.

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est l'unique organisme de bienfaisance canadien qui se voue exclusivement à l'assistance et à la représentation des personnes touchées par le cancer du poumon. Principale ressource nationale, Cancer pulmonaire Canada offrir un soutien fervent, une éducation fiable et une solide défense des intérêts, qui permettent aux patients de participer activement à la prise de décisions concernant leurs soins de santé et leur accès aux traitements. Cancer pulmonaire Canada s'engage aussi dans la recherche en finançant l'innovation afin d'améliorer les résultats et de favoriser l'avancement des soins. Grâce à ces efforts, Cancer pulmonaire Canada donne les moyens d'agir à la communauté des patients atteints du cancer du poumon, tout en promouvant des changements appréciables. Pour en savoir plus : cancerpulmonairecanada.ca.

Source : Peter Glazier, Conseiller principal, Affaires publiques, communications et stratégie, Tél. : 416 879-1953, Courriel : [email protected]