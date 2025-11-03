100 000 $ CA seront octroyés aux chercheurs canadiens qui visent à combler les principales lacunes dans le traitement du cancer du poumon

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les bourses Lung Ambition 2026 - un programme canadien de bourses de recherche sur le cancer du poumon - sont maintenant ouvertes aux candidatures. Pour la quatrième année, le programme accordera 100 000 $ à des équipes de recherche qui œuvrent à l'amélioration de la vie des personnes atteintes du cancer du poumon. Tous les cliniciens et chercheurs canadiens qui travaillent dans le domaine du cancer du poumon (à travers le spectre multidisciplinaire) sont encouragés à poser leur candidature.

Initiative conjointe de Cancer pulmonaire Canada, de la Lung Ambition Alliance et d'AstraZeneca Canada, les bourses Lung Ambition visent à appuyer des recherches qui aideront à combler les principales lacunes dans le traitement du cancer du poumon et à apporter des améliorations significatives au parcours des patients. Les bourses seront octroyées dans l'un des domaines clés suivants :

Favoriser le dépistage précoce - comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels.

- comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels. Améliorer la rapidité et/ou la coordination des soins - comprend les protocoles établis par les établissements ou les systèmes de santé dans le but d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients.

- comprend les protocoles établis par les établissements ou les systèmes de santé dans le but d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients. Éliminer les disparités pour améliorer l'équité - comprend la détermination des obstacles systémiques et les façons de les surmonter.

« Le cancer du poumon demeure l'un des plus meurtriers de tous les cancers au Canada et, malgré cela, la recherche sur le cancer du poumon ne reçoit qu'une fraction des fonds de recherche consacrés aux autres cancers. Ça s'explique en partie par la stigmatisation qui nuit aux efforts de collecte de fonds », a déclaré la Dre Rosalyn Juergens, oncologue médicale et présidente de Cancer pulmonaire Canada. « Des programmes comme les bourses Lung Ambition donnent non seulement de l'espoir à la communauté des personnes touchées par le cancer du poumon, mais offrent également un moyen concret de concentrer les efforts qui améliorent les résultats pour les patients. »

Soutien continu pour la recherche sur le cancer du poumon

Plus tôt cette année, les partenaires des bourses Lung Ambition ont annoncé que le programme serait prolongé de trois ans. Cet engagement permettra d'investir davantage dans la recherche sur le cancer du poumon au Canada, de s'appuyer sur le succès établi du programme et de contribuer à de meilleurs résultats pour les patients.

Depuis le lancement du programme à l'automne 2022, un total de 300 000$ a été accordé à six équipes canadiennes qui mènent des activités de recherche dans le continuum de soins du cancer du poumon, en abordant la maladie de bout en bout. Cela comprend le dépistage et la détection précoce, le diagnostic, la chirurgie et le traitement de la maladie métastatique.

La D re Anna McGuire, de l'Hôpital général de Vancouver, a remporté une bourse Lung Ambition 2023 de 50 000 $ pour les recherches de son équipe visant à faire progresser le dépistage du cancer du poumon, en se concentrant sur les facteurs de risque chez les non-fumeurs.





Anna McGuire, de l'Hôpital général de Vancouver, a remporté une bourse Lung Ambition 2023 de 50 000 $ pour les recherches de son équipe visant à faire progresser le dépistage du cancer du poumon, en se concentrant sur les facteurs de risque chez les non-fumeurs. La D re Alison Wallace, de l'Université Dalhousie, a remporté une bourse Lung Ambition de 50 000 $ en 2023 pour les recherches de son équipe visant à améliorer la qualité de vie des patientes qui subissent une chirurgie du cancer du poumon.





Alison Wallace, de l'Université Dalhousie, a remporté une bourse Lung Ambition de 50 000 $ en 2023 pour les recherches de son équipe visant à améliorer la qualité de vie des patientes qui subissent une chirurgie du cancer du poumon. Le D r Fei Geng, de l'Université McMaster, a remporté une bourse Lung Ambition 2024 de 50 000 $ pour le travail de son équipe qui cherche à révolutionner le dépistage du cancer du poumon au moyen d'un nouveau test sanguin visant à détecter davantage de cancers, plus tôt.





Fei Geng, de l'Université McMaster, a remporté une bourse Lung Ambition 2024 de 50 000 $ pour le travail de son équipe qui cherche à révolutionner le dépistage du cancer du poumon au moyen d'un nouveau test sanguin visant à détecter davantage de cancers, plus tôt. La D re Natasha Leighl, du Centre de cancérologie Princess-Margaret, a remporté une bourse Lung Ambition 2024 de 50 000 $ pour des recherches visant à introduire des biopsies liquides (un simple prélèvement de sang) dans les soins aux patients atteints d'un cancer du poumon avancé.





Natasha Leighl, du Centre de cancérologie Princess-Margaret, a remporté une bourse Lung Ambition 2024 de 50 000 $ pour des recherches visant à introduire des biopsies liquides (un simple prélèvement de sang) dans les soins aux patients atteints d'un cancer du poumon avancé. Le D r Antoine Desilets du Centre hospitalier de l'Université de Montréal a remporté une bourse Lung Ambition 2025 de 50 000 $ pour des recherches comparant l'ADN trouvé dans les biopsies liquides à l'ADN des biopsies tumorales conventionnelles afin de tester la sensibilité, la spécificité et la concordance de la biopsie liquide.





Antoine Desilets du Centre hospitalier de l'Université de Montréal a remporté une bourse Lung Ambition 2025 de 50 000 $ pour des recherches comparant l'ADN trouvé dans les biopsies liquides à l'ADN des biopsies tumorales conventionnelles afin de tester la sensibilité, la spécificité et la concordance de la biopsie liquide. Le Dr Emilian Olteanu de la BC Cancer Agency a remporté une bourse Lung Ambition 2025 de 50 000 $ pour ses recherches sur l'efficacité de l'utilisation du liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) dans le diagnostic du cancer du poumon.

Les vidéos de chaque lauréate et lauréat de la bourse Lung Ambition expliquant leur travail sont disponibles ici.

« Pour réussir à faire disparaître le cancer du poumon en tant que cause de décès, nous collaborons avec des organisations partageant la même ambition que nous », a déclaré Marc Zarenda, responsable du secteur thérapeutique du cancer du poumon, AstraZeneca Canada. « Après trois ans des bourses Lung Ambition, des projets de recherche canadiens innovants menés par des centres de premier plan partout au pays ont été financés et nous sommes impatients de découvrir ce que les trois années à venir nous réservent. »

À titre de secrétariat du programme, Cancer pulmonaire Canada sera chargé de gérer et d'administrer l'attribution des bourses. AstraZeneca Canada s'est engagée à financer les bourses de recherche à hauteur de 100 000 $ par an pendant six ans.

Les candidatures aux bourses Lung Ambition seront acceptées du 3 novembre 2025 au 20 février 2026. L'examen des candidatures et la sélection des lauréats seront effectués uniquement par le comité de la recherche de Cancer pulmonaire Canada, et deux lauréats (bourse maximale de 50 000 $ CA chacun) seront choisis en fonction du mérite scientifique, de la faisabilité et de la pertinence pour la communauté canadienne du cancer du poumon. Les lauréats de la bourse Lung Ambition seront annoncés au printemps 2026.

Vous trouverez des renseignements complets sur les bourses Lung Ambition et les lignes directrices relatives à la candidature à l'adresse www.lccresearch.ca/fr.

À propos du cancer du poumon au Canada

Le cancer du poumon demeure le type le plus souvent diagnostiqué (à l'exception des cancers de la peau autre que le mélanome) et la principale cause de décès par cancer au Canadai. Au Canada, environ deux tiers (70 %) des cas de cancer du poumon sont diagnostiqués aux stades III ou IV, lorsque la maladie s'est déjà propagée localement ou a formé des métastasesii, ce qui entraîne de moins bons résultats sur le plan de la survie et que l'objectif du traitement n'est plus curatif (REF = 1, figure 11)iii.

Au Canada, le taux de survie à 5 ans des patients atteints d'un cancer du poumon s'élève à seulement 22 % - un taux significativement inférieur à celui des patients atteints d'un cancer de la prostate (91 %), d'un cancer du sein (89 %) ou d'un cancer colorectal (67 %)iv. Malgré son impact dévastateur, le cancer du poumon ne reçoit qu'une infime fraction de l'argent consacré à la recherche sur d'autres cancers, notamment en raison de la stigmatisation, qui compromet les efforts de financementv.

_______________________________ i Cancer pulmonaire Canada, 2022 Hard facts infographic (en anglais), accessible en ligne à l'adresse : https://www.lungcancercanada.ca/en-CA/Resources/The-Hard-Facts-Poster.aspx. ii Statistique Canada, Registre canadien du cancer (2012-2016) https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/lung-cancer-equity/diagnosis-treatment/ iii Société canadienne du cancer, statistiques sur le cancer en 2021, disponible en ligne à l'adresse https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/lung/statistics iv Cancer pulmonaire Canada, 2022 Hard facts infographic (en anglais), accessible en ligne à l'adresse : https://www.lungcancercanada.ca/en-CA/Resources/The-Hard-Facts-Poster.aspx v Kamath, Suneel D, et al. Comparison of Cancer Burden and Nonprofit Organization Funding Reveals Disparities in Funding Across Cancer Types. Journal of the National Comprehensive Cancer Network: JNCCN, U.S. National Library of Medicine, 1er juillet 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31319386.

À propos des partenaires des bourses Lung Ambition

Cancer pulmonaire Canada est un organisme national de bienfaisance reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à Toronto, en Ontario, Cancer pulmonaire Canada ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire Canada est membre de la Global Lung Cancer Coalition et est le seul organisme au Canada axé exclusivement sur le cancer du poumon.





AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Les principaux domaines d'intérêt scientifique d'AstraZeneca sont les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM), l'oncologie, les maladies rares, les maladies respiratoires et l'immunologie ainsi que les vaccins et l'immunothérapie.





La Lung Ambition Alliance est une coalition mondiale regroupant des partenaires multidisciplinaires de plus de 50 pays qui se consacrent à accélérer l'innovation et à apporter des améliorations significatives pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon. Avec l'ambition audacieuse d'éliminer un jour le cancer comme cause de décès, l'Alliance se concentre sur trois secteurs clés : intensifier le dépistage et le diagnostic; proposer une médecine novatrice; et améliorer la qualité des soins des patients atteints d'un cancer pulmonaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses Lung Ambition, veuillez communiquer avec Winky Yau à [email protected]

SOURCE Lung Cancer Canada