Un montant de 100 000 $ CA a été accordé à des projets visant à améliorer le diagnostic du cancer du poumon et l'expérience des patients

TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Cancer pulmonaire Canada, la Lung Ambition Alliance et AstraZeneca Canada ont annoncé les lauréats des bourses Lung Ambition 2025, un programme canadien de bourses de recherche conçu pour aider à améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer du poumon.

Pour la troisième année du programme, des bourses Lung Ambition de 50 000 $ chacune seront octroyées aux équipes de recherche suivantes :

Le D r Emilian Olteanu fait partie d'une équipe à la BC Cancer Agency à Vancouver . La recherche vise à évaluer l'efficacité de l'utilisation du liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) dans le diagnostic du cancer du poumon. Plus précisément, la recherche analysera l'ADN cancéreux présent dans le liquide LBA après son instillation dans les poumons. Le liquide sera analysé pour déterminer la présence d'ADN tumoral, puis comparé à la biopsie et à d'autres procédures plus invasives afin d'évaluer sa sensibilité, sa spécificité, sa précision et sa performance générale en tant qu'outil de diagnostic pour la détection du cancer du poumon à un stade précoce. En cas de succès, cette méthode permettrait d'atteindre les parties externes des poumons, particulièrement difficiles à atteindre par biopsie.

Antoine Desilets dirige une équipe au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) qui se consacre aux biopsies liquides réalisées à l'aide du séquençage du génome entier. Cette méthode utilise un simple échantillon de sang pour évaluer l'ADN tumoral circulant et détecter le cancer du poumon. La recherche permettra de comparer l'ADN présent dans les biopsies liquides avec l'ADN présent dans les biopsies tumorales conventionnelles afin de tester la sensibilité et la spécificité de la biopsie liquide.

« Actuellement, le principal outil utilisé pour le diagnostic du cancer du poumon est la biopsie tissulaire. Cependant, cette méthode est invasive, ne permet pas d'atteindre toutes les parties des poumons et peut entraîner des complications », explique la Dre Stephanie Snow, oncologue médicale et présidente sortant de Cancer pulmonaire Canada. « Cette année, les travaux de recherche des deux lauréats des bourses Lung Ambition sont axés sur l'amélioration du diagnostic du cancer du poumon à l'aide de méthodes novatrices qui pourraient être plus précises, moins invasives et aider à établir un diagnostic de la maladie à un stade plus précoce. »

Le cancer du poumon demeure le type le plus souvent diagnostiqué (à l'exception des cancers de la peau autre que le mélanome) et la principale cause de décès par cancer au Canadai. Dans ce pays, le taux de survie à 5 ans des patients atteints d'un cancer du poumon s'élève à seulement 22 % - un taux significativement inférieur à celui observé chez les patients atteints d'un cancer de la prostate (91 %), d'un cancer du sein (89 %) ou d'un cancer colorectal (67 %)ii. Malgré son impact dévastateur, le cancer du poumon ne reçoit qu'une infime fraction de l'argent consacré à la recherche sur d'autres cancers, notamment en raison de la stigmatisation, qui compromet les efforts de financementiii.

En 2025, le programme de bourses Lung Ambition a reçu 14 demandes d'équipes de recherche de partout au Canada. Toutes les demandes ont été examinées et évaluées uniquement par le comité de la recherche de Cancer pulmonaire Canada. Les lauréats ont été choisis en fonction du mérite scientifique, de la faisabilité, du respect des critères d'attribution des bourses et de la pertinence du projet pour la communauté canadienne dans le domaine du cancer du poumon. Afin d'appuyer l'octroi de ces bourses, AstraZeneca Canada s'est engagée à verser 100 000 $ par année pendant trois ans.

« Au cours des trois dernières années, les bourses Lung Ambition ont été attribuées à des équipes de recherche canadiennes qui s'attaquent à la maladie de bout en bout, notamment le dépistage et la détection précoce, la chirurgie et les maladies métastatiques, et maintenant le diagnostic », a déclaré Marc Zarenda, Responsable du secteur thérapeutique, Cancer du poumon, AstraZeneca Canada. « Nous avons le plaisir d'annoncer que la durée du programme des bourses Lung Ambition a été prolongée de trois années supplémentaires. Cet investissement dans la recherche canadienne nous aidera à nous rapprocher de notre ambition audacieuse de redéfinir les soins aux personnes atteintes de cancer et d'éliminer le cancer du poumon comme cause de décès. »

Vous trouverez des renseignements complets sur les bourses Lung Ambition et les lignes directrices relatives à la candidature à l'adresse www.lccresearch.ca.

À propos du programme de bourses Lung Ambition

Initiative conjointe de Cancer pulmonaire Canada, de la Lung Ambition Alliance et d'AstraZeneca Canada, le programme est conçu pour aider à améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer du poumon. Il octroie deux ou trois bourses de recherche par année, jusqu'à concurrence de 50 000 $ CA chacune. Nous en sommes à la troisième année du programme.

Ces bourses sont attribuées aux travaux de recherche qui visent à améliorer les soins des patients dans l'un des trois secteurs suivants :

Favoriser le dépistage précoce - comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels

- comprend la recherche sur des méthodologies, par exemple en ce qui concerne le dépistage, les nodules pulmonaires découverts accidentellement et les analyses sanguines, en particulier pour les personnes qui ne répondent pas aux critères de dépistage actuels Améliorer la rapidité et/ou la coordination des soins - notamment par des protocoles permettant aux établissements ou aux systèmes de santé d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients

- notamment par des protocoles permettant aux établissements ou aux systèmes de santé d'améliorer les soins tout au long du parcours des patients Éliminer les disparités pour améliorer l'équité - comprend la détermination des obstacles systémiques et les façons de les surmonter

À propos des partenaires des bourses Lung Ambition

Cancer pulmonaire Canada est un organisme national de bienfaisance reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à Toronto , en Ontario , Cancer pulmonaire Canada ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire Canada est membre de la Global Lung Cancer Coalition et est le seul organisme au Canada axé exclusivement sur le cancer du poumon.

La Lung Ambition Alliance est une coalition mondiale regroupant des partenaires multidisciplinaires de plus de 50 pays qui se consacrent à accélérer l'innovation et à apporter des améliorations significatives pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon. Avec l'ambition audacieuse d'éliminer un jour le cancer comme cause de décès, l'Alliance se concentre sur trois secteurs clés : intensifier le dépistage et le diagnostic; proposer une médecine novatrice; et améliorer la qualité des soins des patients atteints d'un cancer pulmonaire.

Références

