OTTAWA, ON, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera le major-général Dany Fortin et le Dr Gary Kobinger pour des discussions virtuelles sur les vaccins contre la COVID-19 au Canada qui se dérouleront le jeudi 21 janvier 2020 à 13 h 30 HNE (en anglais) et à 14 h 30 (en français). Au cours de ces discussions de 30 minutes, la gouverneure générale et ses invités parleront de la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada et de la science qui est associée à ces vaccins.

Le major-général Dany Fortin est le chef d'état-major du Commandement des opérations interarmées du Canada des Forces armées canadiennes, et il a récemment été nommé vice-président de la logistique et des opérations à l'Agence de la santé publique du Canada. Il est responsable de coordonner la distribution des vaccins contre la COVID-19 dans les provinces et les territoires.

Le Dr Gary Kobinger est l'une des sommités canadiennes dans les domaines des maladies infectieuses et de la vaccinologie, et il a déjà participé à GGconversations. Le Dr Kobinger est le fondateur et le PDG de Guard RX, une société à but non lucratif de recherche sur les vaccins qui cherche à mettre au point des médicaments et des vaccins abordables pour lutter contre les maladies infectieuses.

Les conversations ont été préenregistrées et seront diffusées le jeudi 21 janvier 2021 à 13 h 30 (HNE) pour la version en anglais, et à 14 h 30 (HNE) pour la version en français. Les conversations seront diffusées sur la chaîne YouTube GG Julie Payette et sur le compte Facebook @GGJuliePayette.

Les conversations resteront disponibles sur les mêmes plateformes et sur www.gg.ca après l'événement.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau, 343-548-1976 (cell), [email protected]

