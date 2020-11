OTTAWA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera la Dre Joanne Liu, ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, dans le cadre de la série GGconversations. Leur discussion aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à 13 h 30 HNE (en anglais) et à 14 h 30 HNE (en français).

La discussion intitulée « Les pandémies mondiales hier, aujourd'hui et demain : comment mieux gérer notre réponse? » portera sur les leçons que nous avons tirées des pandémies du passé et du présent et sur les moyens de se préparer à d'éventuelles pandémies dans le futur.

En plus d'avoir été présidente internationale de Médecins sans frontières de 2013 à 2019, la Dre Liu est une figure de premier plan dans le milieu des crises médico-humanitaires, entre autres dans le cas de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, d'attaques contre des hôpitaux et de déplacements forcés.

Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou à son invitée, vous pouvez la soumettre par courriel avant l'événement à [email protected] ou encore en utilisant le clavardage en direct pendant la discussion. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

