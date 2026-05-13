TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse ») annonce les résultats de la proposition qui a fait l'objet d'un vote aujourd'hui à l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres annoncée le 5 mars 2026.

Bridgehouse a reçu l'approbation requise des porteurs de titres pour procéder à la fusion (« fusion ») du Fonds de revenu stratégique Sionna (le « Fonds en dissolution ») et du Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price (le « Fonds prorogé »).

Puisque les approbations des porteurs de titres ont été obtenues, la fusion prendra effet le 22 mai 2026 ou vers cette date.

Les porteurs de titres de chaque série du Fonds en dissolution recevront des titres du Fonds prorogé respectif, comme suit :

Fonds en dissolution Série Fonds prorogé Série Fonds de revenu stratégique Sionna A Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price A5 Fonds de revenu stratégique Sionna F Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price F5 Fonds de revenu stratégique Sionna I Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price I

Dès qu'il sera pratique de le faire après la fusion, le Fonds en dissolution sera liquidé.

Aucuns frais de souscription, frais de rachat, autres frais ou commissions ne seront payables par les porteurs de titres du Fonds en dissolution relativement à la fusion. L'ensemble des frais et charges découlant de la fusion sera pris en charge par Bridgehouse. Les porteurs de titres du Fonds en dissolution auront le droit de faire racheter ou d'échanger leurs titres du Fonds en dissolution jusqu'à la fermeture des bureaux le 22 mai 2026. Aucuns frais de souscription, frais de rachat ou autres frais ou commissions ne seront facturés aux porteurs de titres au moment de l'émission de titres du Fonds prorogé ou de l'échange de titres du Fonds en dissolution contre des titres du Fonds prorogé.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placement possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire de conseillers financiers, nous visons à aider les Canadiens à constituer leur patrimoine à long terme en appliquant des méthodes d'investissement éprouvées. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

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Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

Personne-ressource pour les médias : Samantha Hill, Vice-présidente, Marketing et Soutien aux ventes, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, 416 306-5723, [email protected]