TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui une proposition visant à fusionner le Fonds de revenu stratégique Sionna (le « Fonds en dissolution ») avec le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price (le « Fonds prorogé ») le 22 mai 2026 ou vers cette date, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation.

Fusion de Fonds proposée

Bridgehouse a pris la décision d'effectuer la fusion proposée du Fonds en dissolution avec le Fonds prorogé en raison des économies d'échelle que cette fusion devrait procurer aux investisseurs.

L'approbation des porteurs de titres du Fonds en dissolution sera demandée à une assemblée extraordinaire qui aura lieu le 13 mai 2026 ou vers cette date. Avant l'assemblée, de plus amples renseignements sur la fusion proposée seront fournis dans un avis de convocation à l'assemblée et une circulaire de sollicitation de procurations, qui seront envoyés aux porteurs de titres inscrits au 24 mars 2026 ou mis à leur disposition. L'avis de convocation à l'assemblée et la circulaire de sollicitation de procurations pourront également être consultés sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.ca.

Si elle est approuvée, la fusion proposée devrait être mise en œuvre le 22 mai 2026 ou vers cette date. Les porteurs de titres de chaque série du Fonds en dissolution recevront des titres d'une série similaire du Fonds prorogé, comme il est indiqué ci-dessous :

Fonds en dissolution Série Fonds prorogé Série Fonds de revenu stratégique Sionna A Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price A5 Fonds de revenu stratégique Sionna F Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price F5 Fonds de revenu stratégique Sionna I Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price I

Le Fonds en dissolution sera liquidé dès que possible après la fusion. Le comité d'examen indépendant du Fonds en dissolution a examiné les conflits d'intérêts éventuels concernant la fusion proposée et a fait à Bridgehouse, gestionnaire du Fonds en dissolution, une recommandation positive à l'égard de la fusion, après avoir établi que la fusion, si elle est mise en œuvre, aboutira à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds en dissolution.

En prévision de la fusion proposée, le Fonds en dissolution cessera d'accepter de nouvelles souscriptions, sauf les souscriptions effectuées dans le cadre du programme de prélèvements automatiques, à compter de la fermeture des bureaux le 10 mars 2026.

Dissolution de Fonds

De plus, avec prise d'effet le 8 mai 2026, le Fonds du marché monétaire canadien Brandes, le Fonds obligataire canadien Bridgehouse, le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard et le Fonds international multiplicateur Lazard (les « Fonds en dissolution ») seront dissous. Avec prise d'effet le 6 mars 2026, les titres des Fonds en dissolution ne seront plus offerts aux fins de souscription par de nouveaux porteurs de titres ou les porteurs de titres actuels, y compris les souscriptions effectuées au moyen d'un programme de souscription préautorisée.

Les porteurs de titres des Fonds en dissolution sont invités à communiquer avec leur professionnel en placement pour discuter de la dissolution, de leurs options de placement et de toute incidence fiscale éventuelle. Les porteurs de titres peuvent faire racheter ou échanger leurs avoirs dans les Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à 16 h (HE) le 8 mai 2026 (l' « heure de dissolution »).

Par la suite, pour les titres détenus dans des comptes non enregistrés à l'heure de dissolution, tous les avoirs des Fonds en dissolution seront rachetés à leur juste valeur marchande et l'actif net sera distribué aux porteurs de titres. Le produit de la dissolution sera versé dans le compte bancaire figurant aux dossiers du Fonds concerné ou, en l'absence d'information bancaire, un chèque sera émis.

Pour les titres des Fonds en dissolution détenus dans des comptes enregistrés à l'heure de dissolution, les titres seront automatiquement échangés contre des titres d'une série similaire d'un autre organisme de placement collectif Bridgehouse (le « Fonds visé »), comme il est indiqué ci-dessous :

Fonds en dissolution Série Fonds visé Série Fonds du marché monétaire canadien Brandes A Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen AH Fonds du marché monétaire canadien Brandes F Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen FH Fonds obligataire canadien Bridgehouse A Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen AH Fonds obligataire canadien Bridgehouse F Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen FH Fonds obligataire canadien Bridgehouse I Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen IH Fonds de revenu équilibré mondial Lazard A Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price A5 Fonds de revenu équilibré mondial Lazard F Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price F5 Fonds de revenu équilibré mondial Lazard I Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price I Fonds international multiplicateur Lazard A Fonds mondial multiplicateur Lazard A Fonds international multiplicateur Lazard F Fonds mondial multiplicateur Lazard F Fonds international multiplicateur Lazard I Fonds mondial multiplicateur Lazard I

Les investisseurs n'auront pas à payer de frais de rachat ni de frais de souscription au rachat de leur placement, à la dissolution des Fonds en dissolution ou lorsqu'ils effectuent un rachat de titres du Fonds visé contre lesquels leurs titres ont été échangés, dans le cas de comptes enregistrés.

Bridgehouse enverra un avis à chaque porteur de titres des Fonds en dissolution au moins 60 jours avant la date de dissolution.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une plateforme indépendante pour des produits de gestionnaires de placement ayant une vaste expérience institutionnelle : Brandes Investment Partners, L.P.; GQG Partners, LLC; Lazard Asset Management (Canada), Inc.; Nuveen Asset Management, LLC; Gestionnaires de placements Sionna Inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire de conseillers financiers, nous visons à aider les Canadiens à constituer leur patrimoine à long terme en appliquant des méthodes d'investissement éprouvées. Bridgehouse élabore des produits et des outils à valeur ajoutée ainsi que des formations continues reconnues visant à aider les conseillers à resserrer les liens avec leurs clients et à maximiser les avantages qu'apportent les relations avec un conseiller financier. Notre objectif ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et suivez-nous sur LinkedIn.

La société Les Associés en Placement Brandes et Cie, faisant affaire sous le nom Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué est publié à titre informatif seulement.

