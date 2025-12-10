TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) annonce aujourd'hui une réduction des frais de gestion du Fonds de valeur des marchés émergents Brandes et du Fonds d'actions internationales Brandes.

Le 16 décembre 2025, les frais de gestion liés aux séries A et F du Fonds de valeur des marchés émergents Brandes et du Fonds d'actions internationales Brandes seront réduits comme suit :

Nom du fonds Série Frais de

gestion actuels Nouveaux frais

de gestion Fonds de valeur des marchés émergents Brandes Série A 2,20 % 2,00 % Fonds de valeur des marchés émergents Brandes Série F 1,20 % 1,00 % Fonds d'actions internationales Brandes Série A 1,85 % 1,80 % Fonds d'actions internationales Brandes Série F 0,85 % 0,80 %

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de fonds possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

