TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse ») met à jour la politique de distribution qui s'applique aux titres de la série F5 du Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners et du Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price (les « Fonds »). À compter du 18 février 2026, les distributions mensuelles des titres de la série F5 ne seront plus composées uniquement d'un remboursement de capital, mais aussi de revenus et de gains en capital. Le taux cible de distribution annualisé restera à 5 % de la valeur liquidative par part des titres de la série F5 à la fin de l'année précédente.

En général, la modification de la politique de distribution peut entraîner une diminution du montant du remboursement du capital perçu chaque année. Pour les investisseurs détenant des comptes non enregistrés, les distributions mensuelles seront plus susceptibles d'être composées de revenus et de gains en capital imposables. Ces changements ne devraient pas toucher les investisseurs détenant des comptes enregistrés, quel que soit le type de distribution reçue.

Veuillez vous référer à la modification no 4 au prospectus simplifié concernant les fonds disponibles à bridgehousecanada.com.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de fonds possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de frais de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Le rendement sur les fonds communs de placement n'est pas garanti, car leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur peut ne pas se répéter.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

Personne-ressource pour les médias : Samantha Hill, Vice-présidente, Marketing et Soutien aux ventes, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, 416 306-5723, [email protected]