TORONTO, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) apporte une correction à l'aperçu du Fonds d'actions globales Brandes et du Fonds d'opportunités mondiales Brandes (les Fonds) en raison d'une erreur typographique qui s'est glissée dans les meilleurs rendements sur trois mois déclarés pour chaque série des Fonds. Veuillez consulter les documents à jour sur bridgehousecanada.com.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de fonds possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Gestionnaires de placement Sionna inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse et les Fonds Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn.

Les Associés en Placement Brandes et Cie sont le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de frais de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Le rendement des fonds communs de placement n'est pas garanti, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

SOURCE Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

Personne-ressource pour les médias: Samantha Hill, Vice-présidente adjointe, Vente et marketing, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, 416 306 5723, [email protected]