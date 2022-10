Gestionnaire de portefeuille chez Raymond James, Shiraz Ahmed est lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM 2022

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain Raymond James Financial, Inc., est ravie que notre collègue, Shiraz Ahmed, gestionnaire de portefeuille chez Sartorial Wealth, mandataire indépendant de Raymond James soit le lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans décerné par l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

« Je tiens à féliciter Shiraz pour cette reconnaissance bien méritée. Son travail acharné et son dévouement envers ses clients sont évidents depuis qu'il a commencé à bâtir son entreprise », affirme Jamie Coulter, chef de la direction de Raymond James Ltée. « J'ai hâte de voir Shiraz continuer à développer sa pratique à Mississauga. »

Shiraz soutient activement diverses causes dans la collectivité, notamment le Fonds de développement international et de secours, la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile et la Fondation Raymond James Canada.

« Je suis honoré de recevoir cette reconnaissance. Je tiens à remercier mes parents de m'avoir inculqué l'éthique du travail et la volonté de réussir, Raymond James et mon équipe chez Sartorial Wealth pour leur soutien continu, et particulièrement ma conjointe et ma fille, pour leur amour et leur inspiration », déclare Shiraz Ahmed.

La liste des candidats de moins de 40 ans de l'ACCVM montre que l'industrie est entre bonnes mains et que l'avenir est prometteur. Raymond James tient à féliciter tous les candidats, plus particulièrement nos autres collègues de Raymond James, le gestionnaire de portefeuille principal, Nicholas Aristeo, la vice-présidente adjointe, Emma Querengesser (Produits de placement), le gestionnaire de portefeuille, James Schikkerling et la responsable principale en RH, Jessica Silva. Nous sommes fiers qu'ils représentent notre entreprise sur cette prestigieuse liste.

