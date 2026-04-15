TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), a annoncé aujourd'hui qu'elle plafonnera les parts de série A, de série F, de série O et de série S (les « séries plafonnées ») du Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC (les « fonds ») à tous les achats le 29 avril 2026.

Le 29 avril 2026, les série plafonnées des fonds seront fermées à tous les achats effectués par les porteurs de parts existants et nouveaux, y compris par l'intermédiaire des régimes de prélèvements automatiques.

Depuis leur lancement initial en 2024, les fonds ont connu une croissance importante de leur taille et ont récemment dépassé 3,2 milliards de dollars canadiens en actifs combinés sous gestion.

Les porteurs de parts des séries plafonnées continueront d'avoir le droit de racheter ou de transférer leurs placements dans les fonds.

La série de fonds négociés en bourse (FNB) du Fonds ne sera pas plafonnée et les investisseurs pourront continuer d'acheter ou de vendre des parts de la série de FNB des fonds sur Cboe Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

GGA CIBC encourage tous les investisseurs à consulter leurs conseillers pour discuter des répercussions liées à l'établissement du plafond sur leur situation personnelle et leurs besoins de placement.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB et des fonds communs de placement peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 décembre 2025, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/gam

1 TAL Gestion globale d'actifs inc., société privée de gestion de placements, a été fondée en 1972. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001.



2 Comprend 58 G$ d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 29 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 décembre 2025.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]