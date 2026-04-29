TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - Gestion mondiale d'actifs CIBC (GP CIBC) a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses fonds d'obligations à échéance cible avec le lancement de cinq nouveaux Fonds d'obligations de première qualité CIBC et de deux nouveaux fonds échelonnés (le Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC et le Fonds d'obligations américaines de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC) - tous offerts dans les séries A, F et O.

De plus, tous les nouveaux fonds offrent des parts de série de FNB, à l'exception du Fonds d'obligations américaines de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC. Ces parts de série FNB ont franchi l'étape de l'offre initiale et peuvent maintenant être négociées sur Cboe Canada.

« Forts du succès de nos Fonds d'obligations de première qualité CIBC, nous sommes heureux d'élargir notre gamme de fonds à échéance cible pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs d'épargne à court terme, a déclaré Eric Bélanger, président et chef de la direction, Gestion mondiale d'actifs CIBC. Les nouveaux Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC offrent un échelonnement préétabli des obligations, offrant un revenu régulier et une diversification sans qu'il soit nécessaire de prendre des décisions de réinvestissement. »

Les Fonds d'obligations de première qualité CIBC offrent aux investisseurs des portefeuilles diversifiés d'obligations de sociétés ou d'obligations d'État de premier ordre libellées en dollars canadiens ou en dollars américains dont l'échéance est au cours de leur année civile respective. Les Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC offrent une exposition aux obligations de premier ordre en investissant dans un portefeuille de cinq fonds sous-jacents à pondération égale, échelonnés sur des échéances d'un à cinq ans. Chaque fonds échelonné réalise actuellement cette exposition en investissant dans des parts du Fonds d'obligations de première qualité CIBC.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur la série de FNB :

Nom du fonds Symbole de la série FNB Fonds d'obligations de première qualité 2031 CIBC - Série FNB CTBG Fonds d'obligations américaines de première qualité 2028 CIBC - Série FNB CTUF. U Fonds d'obligations américaines de première qualité 2029 CIBC - Série FNB CTUG. U Fonds d'obligations américaines de première qualité 2030 CIBC - Série FNB CTUH. U Fonds d'obligations américaines de première qualité 2031 CIBC - Série FNB CTUI. U Fonds d'obligations de première qualité échelonnées sur 1 an à 5 ans CIBC - Série FNB CLBF

Pour en savoir plus sur la série FNB et sur la gamme complète de FNB de GGA CIBC, consultez le site Web des FNB de CIBC.

Vous trouverez un exemplaire du prospectus simplifié des Fonds à l'adresse suivante : https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/reporting-governance/prospectus .

Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs CIBC est une marque de commerce sous laquelle Gestion d'actifs CIBC inc. exerce ses activités.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 décembre 2025, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/gam

1 Gestion globale d'actifs CIBC a été fondée en 1972 sous le nom de TAL Gestion globale d'actifs inc., société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001.

2 Comprend 58 G$ d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 29 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 décembre 2025.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]