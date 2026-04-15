TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) -- Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), a annoncé aujourd'hui des changements aux sous-conseillers de plusieurs fonds. À compter du 15 mai 2026, ou aux alentours de cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds suivants seront assumées par les conseillers ou les sous-conseillers en valeurs suivants :

Ces changements incluent notamment Corporation financière Mackenzie nommée comme sous-conseillers du Fonds commun d'actions internationales Impérial et du Mandat privé d'actions internationales CIBC, ainsi que CIBC Private Wealth Advisors, Inc. nommée sous-conseiller pour le Fonds des marchés mondiaux Renaissance et le Fonds accent mondial Renaissance :

Fonds Responsabilités de gestion de portefeuille Fonds commun d'actions internationales Impérial Corporation Financière Mackenzie CIBC Private Wealth Advisors, Inc. Gestion globale d'actifs CIBC Fonds commun d'actions outre-mer Impérial CIBC Private Wealth Advisors, Inc. Gestion globale d'actifs CIBC Mandat privé de revenu d'actions CIBC Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée. Guardian Capital LP Gestion globale d'actifs CIBC Mandat privé d'actions internationales CIBC Corporation Financière Mackenzie CIBC Private Wealth Advisors, Inc. Gestion globale d'actifs CIBC Fonds des marchés mondiaux Renaissance CIBC Private Wealth Advisors, Inc. Fonds accent mondial Renaissance CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds commun de placement ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds commun de placement et qui sont présentés en complément aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placement importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les titres du fonds commun de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

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MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc. et est offert par cette société.

Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de la Banque CIBC, utilisées sous licence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 décembre 2025, GGA CIBC gérait 398 G$2d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/gam

1 TAL Gestion globale d'actifs inc., un gestionnaire de placements privé, a été fondé en 1972. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001

2 Comprend 58 G$ d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 29 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 décembre 2025.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949, ou [email protected]