Gestion globale d'actifs CIBC annonce des changements apportés aux sous-conseillers

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion mondiale d'actifs CIBC (GAM CIBC) a annoncé aujourd'hui des changements apportés aux sous-conseillers du Mandat privé d'actifs réels CIBC (le « mandat »).

À compter du 1er juillet 2026, ou aux alentours de cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille du mandat seront assumées par les sous-conseillers suivants :

Fonds Responsabilités de gestion de portefeuille Mandat privé d'actifs réels CIBC Cohen & Steers Capital Management Inc.



Maple-Brown Abbott Ltd

L'ajout de Cohen & Steers Capital Management Inc. et de Maple-Brown Abbott Ltd. vient compléter le mandat et appuie l'engagement de Gestion globale d'actifs CIBC à obtenir de solides résultats pour ses clients.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

À propos de Gestion globale d'actifs CIBC

Gestion globale d'actifs CIBC (GGA CIBC), la filiale de gestion d'actifs de la Banque CIBC, est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. Établie en 19721, Gestion globale d'actifs CIBC offre une vaste gamme de solutions de placement, notamment des fonds communs de placement, des FNB, des solutions de portefeuille, des placements non traditionnels, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée et une gestion de portefeuille institutionnelle. Comptant des équipes partout au Canada et aux États-Unis, Gestion globale d'actifs CIBC offre des services à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels en Amérique du Nord ainsi qu'à des clients institutionnels partout dans le monde. Au 31 mars 2026, GGA CIBC gérait 398 G$ d'actifs sous gestion2. Pour en savoir plus, visitez le site cibc.com/fr/asset-management ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

1 Gestion globale d'actifs CIBC (anciennement « TAL Gestion globale d'actifs inc. ») a été fondée en 1972 en tant que société privée de gestion de placements. La Banque CIBC a acquis une participation dans cette société en 1994, puis en est devenue la propriétaire exclusive en 2001. 2 Ce chiffre comprend un montant nominal de 57 G$, 125 G$ d'actifs de Gestion privée CIBC aux États-Unis et 28 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens. Au 31 mars 2026.

SOURCE CIBC

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]