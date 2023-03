OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD) a aujourd'hui annoncé la nomination de Pzena Investment Management à titre de sous-conseiller du Fonds collectif d'actions de marchés émergents GPPMD. Ce changement entrera en vigueur le 10 mars 2023.

Les objectifs de placement et le niveau de risque du Fonds resteront les mêmes.

La structure de sous-conseillers du Fonds MD sera désormais la suivante :

Fonds concerné Nouvelle structure de sous-conseillers en placement Fonds collectif d'actions de marchés émergents GPPMD Pzena Investment Management Axiom Investors

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (GMO)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD* ou appeler le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 54 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 janvier 2023. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.

