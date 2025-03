Gestion durable de l'eau - Le gouvernement du Québec investit 80 M$ pour la santé des puits et des fosses septiques à travers le Québec

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce le déploiement du nouveau Programme d'unités individuelles de traitement de l'eau (PUIT), doté d'une enveloppe de 80 millions de dollars, pour contribuer à assurer l'accès à une eau potable de qualité et à protéger les milieux naturels. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Plan national de l'eau (PNE) : une richesse collective à préserver et vise à soutenir financièrement les municipalités dans la mise en place ou la mise aux normes d'installations individuelles d'eau potable (puits) ainsi que de traitement des eaux usées (fosses septiques).

Les eaux usées des résidences isolées peuvent présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement, notamment lorsque les systèmes de traitement sont défaillants ou désuets. Le programme vise également à assurer l'accès à de l'eau potable de qualité pour toutes et tous, en plus de protéger les lacs, les rivières et les eaux souterraines, qui sont nos sources d'eau potable à travers le Québec.

Citations :

« Nous nous étions engagés à soutenir la préservation de l'eau, notre or bleu, en finançant les installations individuelles, dans la Déclaration de réciprocité signée avec le milieu municipal. Je suis donc très fière de livrer aujourd'hui ce programme innovant, qui vient répondre à une problématique touchant autant la santé de la population que la qualité de nos milieux de vie. Encore une fois, notre gouvernement est à l'écoute des besoins des municipalités; avec le PUIT, nous les appuyons pour mettre en œuvre des projets qui apporteront des solutions structurantes et durables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Lors du dévoilement de notre plan national de l'eau, nous avons pris l'engagement d'accompagner les Québécoises et Québécois afin de protéger nos ressources en eau sur l'ensemble de notre territoire. Le milieu municipal est donc un partenaire tout désigné pour appuyer les citoyens dans leurs démarches. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Cette mesure phare du Plan national de l'eau contribue à protéger nos lacs, nos rivières et nos eaux souterraines en veillant à soutenir l'implantation d'équipements individuels performants, comme des puits et des fosses septiques. Elle est attendue depuis longtemps par le milieu environnemental, notamment nos associations de lacs. Je suis très heureuse que notre gouvernement innove en ce sens! »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'aménagement du territoire, l'approvisionnement en eau potable et la protection de l'environnement. Fortes de leur connaissance des réalités locales, elles doivent être au cœur de la gestion, de la préservation et de la valorisation des ressources en eau du Québec. Le Programme d'unités individuelles de traitement de l'eau s'inscrit dans cette démarche essentielle et découle de la Déclaration de réciprocité, signée entre les municipalités et le gouvernement du Québec en décembre 2023. La gestion de l'eau doit être ancrée au niveau municipal, permettant ainsi de répondre aux réalités locales et d'assurer la qualité de l'eau pour toutes et tous. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec

« La ministre répond à une demande de la Fédération québécoise des municipalités et nous l'en remercions. En effet, les coûts rattachés aux puits et aux systèmes de traitement des eaux usées sont souvent plus importants pour les résidences isolées, et le risque environnemental est réel. Les municipalités locales et régionales mettent en place des mesures pour améliorer la situation, et ce programme permettra d'accélérer les projets partout sur le territoire. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

Faits saillants :

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) lancera un premier appel de projets dès le printemps prochain.

Pour en savoir davantage sur le PUIT et préparer les soumissions en vue du premier appel de projets, consultez la page Web.

Les aides financières accordées par le MAMH dans le cadre du PUIT sont financées par le Fonds bleu en vertu du PNE, coordonné par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Ce programme s'inscrit en complémentarité des programmes existants en infrastructures municipales d'eau.

Liens connexes :

