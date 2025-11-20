TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour certains fonds au sein de la gamme de Fonds Mutuels TD (les « Fonds »), qui entreront en vigueur le 20 novembre 2025 ou vers cette date (la « date d'entrée en vigueur »).

À GPTD, nous sommes déterminés à générer de la valeur et à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme. Toujours soucieux d'offrir des solutions concurrentielles axées sur les besoins de la clientèle, nous avons décidé de réduire les frais de gestion pour certains produits Fonds Mutuels TD. Ces changements assurent qu'une plus grande partie des économies de nos clients demeurent investies, ce qui les aide à se constituer un patrimoine au fil du temps grâce à l'intérêt composé.

Une modification aux documents d'offre des Fonds Mutuels TD faisant état des changements ci-après sera déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 20 novembre 2025 ou vers cette date.

Frais de gestion moins élevés

À la date d'entrée en vigueur, GPTD réduira les frais de gestion imputés aux séries des Fonds indiqués dans le tableau suivant :

Fonds Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds d'obligations ultra court terme TD* Série Conseillers 1,00 % 0,50 % Série Investisseurs 1,00 % 0,50 % Série D 0,45 % 0,25 % Série F 0,45 % 0,25 % Fonds d'obligations à court terme TD Série Conseillers 1,00 % 0,85 % Série Investisseurs 1,00 % 0,85 % Série D 0,50 % 0,35 % Série F 0,50 % 0,35 % Série Plus 0,90 % 0,85 % Série Institutionnelle 0,40 % 0,25 % Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD Série Conseillers 1,10 % 0,90 % Série Investisseurs 1,10 % 0,90 % Série D 0,60 % 0,40 % Série F 0,60 % 0,40 % Fonds d'obligations de sociétés américaines TD Série Conseillers 1,10 % 0,90 % Série Investisseurs 1,10 % 0,90 % Série D 0,60 % 0,40 % Série F 0,60 % 0,40 %

* L'annulation en vigueur des frais de gestion pour la Série Conseillers, la Série Investisseurs, la Série D et la Série F du Fonds d'obligations ultra court terme TD sera éliminée à la date d'entrée en vigueur.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 527 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

