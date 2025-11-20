TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives pour 2025 des Fonds négociés en bourse TD (chacun un « FNB TD », collectivement les « FNB TD ») indiqués ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD.

Les porteurs de parts inscrits, à la date d'inscription indiquée ci-dessous, recevront les distributions réinvesties réelles pour 2025, qui peuvent différer des montants estimatifs également indiqués ci-dessous. Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2025 seront communiqués à la fin de décembre ou au début de 2026, et leurs caractéristiques fiscales seront communiquées au début de 2026.

Les distributions en espèces seront présentées de manière distincte.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du fonds Symbole

du

fonds Distributions

annuelles

réinvesties

estimatives

($) Date de clôture

des registres Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,11905 31 décembre 2025 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF 0,09536 31 décembre 2025 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,17110 31 décembre 2025 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,00310 31 décembre 2025 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,00285 31 décembre 2025 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ - 31 décembre 2025 FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK - 31 décembre 2025 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBUF.U - 31 décembre 2025 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBUG.U 0,00496 31 décembre 2025 FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB - 31 décembre 2025 FNB canadien à faible volatilité Q TD TCLV 0,66081 31 décembre 2025 Portefeuille FNB prudent TD TCON 0,06760 31 décembre 2025 FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB 0,00327 31 décembre 2025 FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH - 31 décembre 2025 FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB - 31 décembre 2025 Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB TDNA 0,09857 18 décembre 2025 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD TDOC - 31 décembre 2025 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD - parts en $ US TDOC.U - 31 décembre 2025 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD TEC - 31 décembre 2025 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD - parts en $ US TEC.U - 31 décembre 2025 FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI - 31 décembre 2025 FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD TECX - 31 décembre 2025 Portefeuille FNB d'actions TD TEQT 0,02273 31 décembre 2025 FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 1,41099 31 décembre 2025 FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - parts en $ US TGED.U 0,81248 31 décembre 2025 FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI - 31 décembre 2025 FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD TGGR - 31 décembre 2025 FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE - 31 décembre 2025 Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,27292 31 décembre 2025 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD THE - 31 décembre 2025 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD THU 0,28001 31 décembre 2025 FNB international à faible volatilité Q TD TILV 0,19249 31 décembre 2025 FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD TINF 0,43210 31 décembre 2025 FNB indiciel d'actions internationales TD TPE 0,00942 31 décembre 2025 FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,31047 31 décembre 2025 FNB indiciel d'actions américaines TD TPU - 31 décembre 2025 FNB indiciel d'actions américaines TD - parts en $ US TPU.U - 31 décembre 2025 FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,95253 31 décembre 2025 FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,91665 31 décembre 2025 FNB multifactoriel mondial Q TD TQGM 1,09666 31 décembre 2025 FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0,37626 31 décembre 2025 FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD - parts en $ US TQSM.U 0,52344 31 décembre 2025 FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,11495 31 décembre 2025 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 1,75156 31 décembre 2025 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - parts en $ US TUED.U 1,22262 31 décembre 2025 FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 1,25247 31 décembre 2025 FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY - 31 décembre 2025 FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB - 31 décembre 2025 FNB américain à faible volatilité Q TD TULV 0,44975 31 décembre 2025 FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB - 31 décembre 2025 FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - parts en $ US TUSB.U - 31 décembre 2025 FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - parts $ US TUSD.U - 31 décembre 2025

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez le site www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (les « indices ») sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication d'indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard d'indices ou de toute marque de commerce associée à des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 527 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Pour en savoir plus : Alicia Skrinjar, Groupe Banque TD, [email protected]