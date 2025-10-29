TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire du FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD (symbole : TULB) a annoncé que la cote de risque du FNB est passée de « moyenne à élevée » à « moyenne » le 29 octobre 2025.

La nouvelle cote de risque n'entraîne aucun changement dans les objectifs ou stratégies de placement ni dans la gestion de ce FNB.

Ce changement de la cote de risque se reflétera dans le prospectus des Fonds négociés en bourse TD et les aperçus des FNB qui seront déposés le 29 octobre 2025 ou vers cette date.

Le changement apporté à la cote de risque repose sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») et sur l'examen annuel connexe que mène GPTD pour établir la cote de risque des fonds d'investissement offerts au public. Vous trouverez un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi qu'une description des objectifs et des stratégies de placement du FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD dans le prospectus des Fonds négociés en bourse TD, accessible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/accueil.

Pour en savoir plus sur le FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD, visitez le site https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les Fonds négociés en bourse TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 504 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 juin 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

