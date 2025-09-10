TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des FNB d'obligations à échéance cible TD (les « FNB arrivant à échéance ») et des Fonds d'obligations à échéance cible TD (les « Fonds communs de placement arrivant à échéance »), a annoncé des renseignements concernant la dissolution prévue des fonds suivants (collectivement, les « Fonds arrivant à échéance »), qui entrera en vigueur le 21 novembre 2025 (la « date d'échéance ») ou vers cette date, comme il est indiqué ci-dessous :

FNB arrivant à échéance Symbole • FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD • FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD TBCE TBUE.U



Fonds communs de placement arrivant à échéance

• Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD

• FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD



Contrairement aux fonds traditionnels, qui n'ont pas d'échéance, les Fonds arrivant à échéance ont une date d'échéance déterminée qui est établie à leur lancement et qui est indiquée dans leur prospectus. Lorsqu'un Fonds arrivant à échéance atteint sa date d'échéance, il est dissout et ses actifs nets sont remis à ses porteurs de parts.

À compter d'aujourd'hui, les Fonds Mutuels TD arrivant à échéance n'accepteront plus d'achats additionnels, y compris ceux effectués au moyen de plans d'achats préautorisés et de plans de cotisations préautorisées. Les porteurs de parts de Fonds communs de placement arrivant à échéance peuvent demander le rachat de leur placement ou le substituer jusqu'à la clôture des marchés le 20 novembre 2025. GPTD n'imposera aux porteurs de parts aucuns frais d'opérations à court terme, frais de vente ou autres frais liés aux opérations portant sur les Fonds communs de placement arrivant à échéance.

À compter de la fin de la journée du 10 septembre 2025, GPTD n'acceptera aucune nouvelle souscription directe, par les participants autorisés, de parts des FNB arrivant à échéance.

Les parts de FNB arrivant à échéance devraient être radiées volontairement de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la demande de GPTD et cesser d'être négociées après la clôture des marchés le mercredi 19 novembre 2025 ou vers cette date; toutes les parts encore détenues par des porteurs de parts feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date d'échéance. Les porteurs de parts peuvent continuer d'acheter ou de vendre des parts des FNB arrivant à échéance à la TSX jusqu'à ce que les parts soient radiées.

Avant la date d'échéance, GPTD vendra et convertira en espèces les actifs des Fonds arrivant à échéance, dans la mesure du possible. Une fois que les passifs et les obligations des Fonds arrivant à échéance auront été payés, ou que des dispositions auront été prises à cet effet, GPTD distribuera l'actif net des Fonds arrivant à échéance, à la date d'échéance ou vers cette date, au prorata entre les porteurs de parts inscrits à la date d'échéance, selon la valeur liquidative par part de chaque Fonds arrivant à échéance.

GPTD publiera un autre communiqué de presse à la date d'échéance ou vers cette date pour confirmer les dernières précisions sur les Fonds arrivant à échéance. D'autres renseignements sur l'échéance seront communiqués par la poste aux porteurs de parts des Fonds arrivant à échéance au moins 60 jours avant la date d'échéance.

Pour toute question, veuillez appeler le Service à la clientèle de GPTD au 1-800-588-8054 ou nous écrire à [email protected].

