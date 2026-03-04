TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée a annoncé une réduction des frais de gestion qui aura une incidence pour les fonds Manuvie suivants.

Réduction des frais (en vigueur le 11 mars 2026)

Nom du fonds FRAIS DE GESTION ACTUELS NOUVEAUX FRAIS DE GESTION Série Conseil et série T Série F / Série FT Série Conseil et série T Série F / Série FT Fonds d'obligations de sociétés Manuvie 1,01 % 0,57 % 0,91 % 0,47 % Fonds d'occasions américaines Manuvie 1,77 % 0,77 % 1,65 % 0,65 % Fonds équilibré mondial de base Manuvie 1,72 % 0,72 % 1,65 % 0,65 %

Nom du fonds FRAIS DE GESTION ACTUELS NOUVEAUX FRAIS DE GESTION Série Conseil et série T Série F / Série FT Série C/Série CT Série Conseil et série T Série F / Série FT Série C / Série CT Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie 1,01 % 0,57 % 0,57 % 0,91 % 0,47 % 0,47 %

« Nous avons pour priorité de maintenir la compétitivité de nos fonds tout en protégeant leur valeur pour tous les porteurs de titres. La réduction des frais de gestion peut améliorer les rendements nets et attirer des capitaux stratégiques à long terme afin de soutenir une croissance qui profitera à tous les porteurs de parts, a déclaré Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada. Il s'agit d'élargir les possibilités pour tous nos investisseurs grâce à la réduction stratégique des frais de gestion. »

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

Communications avec les médias

Elizabeth Bartlett

+1 857 210-2286

[email protected]

SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie