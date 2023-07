Le nouveau fonds commun de placement aide les investisseurs à constituer des portefeuilles plus résilients face à l'évolution des conditions des marchés

LONDON, ON, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) annonce une bonification de sa gamme de fonds communs de placement avec l'ajout d'un nouveau fonds, le Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie. Ce nouveau fonds constitue un autre pas en avant dans la démarche de la Canada Vie en vue d'établir une gamme de produits de gestion du patrimoine de premier plan qui permet aux conseillers de répondre aux besoins évolutifs de leurs clients.

« Tout comme les marchés, les besoins des investisseurs ne cessent d'évoluer. Nous sommes déterminés à évoluer avec eux et à les aider à atteindre leurs objectifs à long terme, quelles que soient les conditions du marché », a déclaré Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie et chef de la direction, GPCV. « Ce nouveau fonds nous permettra d'accroître les options que nous pouvons offrir aux conseillers et à leurs clients et de soutenir notre objectif qui est de devenir l'un des plus importants fournisseurs de produits de gestion du patrimoine non bancaires au Canada. »

Le nouveau fonds d'actifs réels diversifiés aura pour sous-conseiller Cohen & Steers Capital Management Inc., une société de gestion de placements mondiale de premier plan qui se spécialise dans les actifs réels. L'ajout de Cohen & Steers à sa liste d'experts en placements fait partie de l'engagement continu de GPCV à s'associer avec des gestionnaires de placements ayant de solides antécédents de réussite.

« Récemment, l'inflation a atteint des sommets inégalés depuis 40 ans et les marchés ont connu une volatilité considérable. Nous réagissons en conséquence pour aider les investisseurs à rester sur la bonne voie », a indiqué M. Fiorelli. « Les actifs réels peuvent leur offrir la possibilité de constituer des portefeuilles plus résilients, capables de composer avec l'évolution des marchés. »

Le Fonds d'actifs réels diversifiés Canada Vie est un fonds à stratégies multiples qui combine quatre catégories d'actifs réels (immobilier, marchandises, infrastructures et ressources naturelles) avec des titres à revenu fixe à court terme et des obligations réelles. De conception stratégique, le fonds est géré tactiquement dans le but de prospérer dans des contextes de marché inflationnistes.

La combinaison d'actifs réels vise à offrir un potentiel de rendement global attrayant, des avantages liés à la diversification et une protection contre l'inflation. Les titres à revenu fixe à court terme et les obligations réelles constituent un levier de gestion du risque qui apporte au fonds de la stabilité et une protection supplémentaire contre l'inflation.

À venir bientôt : plus tard cet automne, la Canada Vie offrira également ce fonds en tant que fonds distinct afin de continuer à aider les investisseurs à accéder aux produits dont ils ont besoin pour bâtir des portefeuilles plus résilients.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]