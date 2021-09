Les Portefeuilles durables Canada Vie donnent aux investisseurs accès à des placements diversifiés selon les catégories d'actif, les régions et les stratégies d'investissement responsable. Les fonds visent à investir dans des entreprises qui ont de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

« Nous sommes ravis de continuer à élargir notre offre de produits », commente Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. « Nous sommes conscients que les Canadiens recherchent une plus grande transparence dans la façon dont leur argent est investi et où il est placé. Ces nouveaux fonds ne sont qu'une des façons dont la Canada Vie affirme son engagement envers l'investissement responsable, tout en aidant les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de planification de la sécurité financière. »

Conçu comme une solution de fonds de fonds, chaque portefeuille est géré activement pour prendre en compte les attributs ESG ainsi que les propriétés de risque et de rendement :

Portefeuille durable prudent Canada Vie : Conçu pour les Canadiens qui recherchent un niveau de revenu modéré assorti d'un certain potentiel de croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable

Conçu pour les Canadiens qui recherchent un niveau de revenu modéré assorti d'un certain potentiel de croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable Portefeuille durable équilibré Canada Vie : Conçu pour les Canadiens qui recherchent un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable

Conçu pour les Canadiens qui recherchent un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme au moyen d'une approche d'investissement responsable Portefeuille durable de croissance Canada Vie : Conçu pour les Canadiens qui recherchent une croissance du capital à long terme et un certain revenu au moyen d'une approche d'investissement responsable

Ces portefeuilles font appel à une approche multistratégique réunissant en un seul portefeuille plusieurs stratégies distinctes en matière d'investissement responsable.

« Aujourd'hui plus que jamais, nos clients se soucient de l'incidence de leurs choix sur l'environnement et la société. Ils ont des attentes plus élevées en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance », indique Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. « Ces solutions de portefeuille tout-en-un aideront nos clients à harmoniser leurs placements avec ces valeurs, tout en travaillant à l'atteinte de leurs objectifs financiers. »



Les Portefeuilles durables Canada Vie auront comme sous-conseiller J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), un chef de file de l'investissement responsable. La vaste expérience des placements d'actifs multiples de JPMAM et les abondantes ressources que cette société consacre à l'analyse des facteurs ESG font d'elle le sous-conseiller idéal, qui fera profiter ces portefeuilles de son expertise en la matière.

« Nous sommes fiers de nous associer à un chef de file mondial en matière d'investissement durable pour proposer aux Canadiens des solutions de placement axées sur la mission et le rendement », conclut Paul Orlander.

Pour de plus amples renseignements sur les Portefeuilles durables Canada Vie, consultez le site canadalife.com/fr/placement-epargne.

À venir bientôt

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie lancera une version fonds distinct de ces Portefeuilles durables, offrant ainsi aux Canadiens davantage d'options de placement pour atteindre leurs objectifs financiers.

De nouveaux portefeuilles de fonds à date cible durables seront aussi mis à la disposition des répondants de régime d'assurance collective pour les aider à intégrer des solutions d'investissement responsable en vue d'appuyer les objectifs d'épargne-retraite des participants de régime.

Les Portefeuilles durables Canada Vie sont offerts en tant que fonds communs de placement gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée et distribués exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Au quatrième trimestre de 2021, ils seront aussi offerts sous forme de fonds distincts offerts par l'intermédiaire d'une police individuelle de fonds distincts ou d'une police de rente collective à capital variable établie par la Canada Vie.

J.P. Morgan Asset Management est une marque de la société de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales à l'échelle mondiale. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. est le sous-conseiller des fonds mentionnés aux présentes. J.P. Morgan Asset Management n'est pas affilié à la Canada Vie.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV)

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion du patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.



Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]