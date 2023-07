Évolution de la gamme de fonds au moyen de changements de noms de fonds, de réouvertures et de modifications des niveaux de risque

LONDON, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé des changements à sa gamme de fonds communs de placement, y compris des changements de noms de fonds, la réouverture de trois fonds à la souscription et des changements de niveaux de risque. Ces changements visent à offrir aux conseillers et à leurs clients une gamme de fonds communs de placement plus cohérente et plus pertinente.

Changements de noms de fonds communs

Dès le 18 juillet 2023, GPCV simplifiera les noms de fonds de sa gamme de fonds communs de placement en renommant 12 fonds, notamment en supprimant la marque Parcours. Cette convention d'appellation simplifiée permet de mieux harmoniser ces fonds avec les autres fonds de la gamme de fonds communs de placement de la Canada Vie et permet aux conseillers de mieux s'y retrouver. Les fonds renommés sont indiqués ci-dessous :

Nouveau nom Ancien nom Fonds de revenu fixe canadien de base

Canada Vie Fonds d'obligations de base Parcours

Canada Vie Fonds de revenu fixe canadien de base Plus

Canada Vie Fonds d'obligations de base Plus Parcours

Canada Vie Fonds d'obligations mondiales de base Plus

Canada Vie Fonds d'obligations mondiales de base Plus

Parcours Canada Vie Fonds d'obligations mondiales

multisectorielles Canada Vie Fonds d'obligations mondiales

multisectorielles Parcours Canada Vie Fonds concentré d'actions canadiennes

Canada Vie Fonds concentré d'actions canadiennes

Parcours Canada Vie Fonds concentré d'actions américaines

Canada Vie Fonds concentré d'actions américaines

Parcours Canada Vie Fonds de valeur internationale Canada Vie Fonds d'actions internationales Parcours

Canada Vie Fonds concentré d'actions internationales

Canada Vie Fonds concentré d'actions internationales

Parcours Canada Vie Fonds d'actions à grande capitalisation de

marchés émergents Canada Vie Fonds d'actions à grande capitalisation de

marchés émergents Parcours Canada Vie Fonds concentré d'actions de marchés

émergents Canada Vie Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie Fonds mondial tactique Canada Vie Fonds mondial tactique Parcours Canada Vie Fonds de croissance toutes capitalisations

américaines Canada Vie Fonds de croissance toutes capitalisations

américaines Canada Vie

Réouverture de fonds communs choisis

GPCV s'engage à ce que sa gamme de produits demeure pertinente et concurrentielle et puisse évoluer en fonction de la conjoncture des marchés. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle a procédé à la réouverture de toutes les séries de trois fonds communs de placement. Ces fonds sont les suivants :

Nom du fonds Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie Fonds de métaux précieux Canada Vie

Changements de niveaux de risque de certains fonds communs

À partir de maintenant, les changements sont apportés au niveau de risque des fonds communs de placement suivants. Tous les autres renseignements sur les fonds demeurent inchangés.

Fonds avec augmentation du niveau de risque :

Nom du fonds Ancien niveau de

risque Nouveau niveau de

risque Fonds de dividendes principalement canadiens

Canada Vie Faible à moyen Moyen Fonds de dividendes canadiens Canada Vie Faible à moyen Moyen Fonds de croissance principalement canadienne

Canada Vie Faible à moyen Moyen Fonds mondial de dividendes Canada Vie Faible à moyen Moyen Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie Moyen Moyen à élevé

Fonds avec diminution du niveau de risque :

Nom du fonds Ancien niveau de

risque Nouveau niveau de

risque Fonds d'actions mondiales à faible volatilité

Canada Vie Moyen Faible à moyen

GPCV passe en revue les niveaux de risque de ses fonds au moins une fois par année, ainsi que lorsqu'un fonds subit un changement important, conformément à la méthode de classification du risque lié aux placements prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les changements précités sont le résultat d'un examen annuel et non des changements aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des fonds touchés.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

