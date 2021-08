WINNIPEG, MB, le 17 août 2021 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV), filiale de gestion de fonds de placement de la Canada Vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle procédait à des changements de noms de séries, à la modification du nom de certains fonds des Fonds communs de placement de la Canada VieMC (ou Fonds Canada Vie), à un changement de sous-conseiller pour le Fonds de revenu à taux variable Canada Vie ainsi qu'à des modifications de ses options de souscription avec frais d'acquisition différés dans le cadre de son initiative stratégique pour moderniser la gamme de produits de la compagnie.

Modification de noms de fonds

Les nouveaux noms de fonds offriront une meilleure transparence et refléteront mieux les mandats, permettant ainsi aux conseillers de naviguer plus facilement dans l'offre de fonds de la compagnie. Les conseillers seront ainsi mieux à même de recommander des fonds pertinents qui répondront aux besoins des clients, et les clients pourront mieux comprendre leurs placements.

Les changements suivants entreront en vigueur vers le 19 août 2021 :

Nom actuel Nouveau nom Fonds Folio de revenu fixe diversifié Canada Vie Portefeuille de revenu fixe diversifié Canada Vie Fonds Folio prudent Canada Vie Portefeuille prudent Canada Vie Fonds Folio modéré Canada Vie Portefeuille modéré Canada Vie Fonds Folio équilibré Canada Vie Portefeuille équilibré Canada Vie Fonds Folio accéléré Canada Vie Portefeuille accéléré Canada Vie Fonds Folio énergique Canada Vie Portefeuille énergique Canada Vie Fonds d'obligations de base (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie Fonds d'obligations tactique (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie Fonds d'obligations multisectorielles mondiales (T. Rowe Price) Canada Vie Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie Fonds d'obligations nord-américaines à rendement élevé Canada Vie Fonds de revenu fixe nord-américain à rendement élevé Canada Vie Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations à court terme Canada Vie Fonds d'obligations de base Plus (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie Fonds d'obligations à long terme (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations à long terme Canada Vie Fonds équilibré (Beutel Goodman) Canada Vie Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie Fonds de revenu mensuel (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds de revenu mensuel Canada Vie Fonds équilibré canadien Canada Vie Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie Fonds ObligAction (GLC) Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Fonds de revenu (Portico) Canada Vie Fonds de revenu canadien Canada Vie Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie Fonds équilibré mondial de croissance (T. Rowe Price) Canada Vie Fonds équilibré mondial de croissance Canada Vie Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) Canada Vie Fonds mondial de croissance et de revenu Canada Vie Fonds équilibré mondial axé sur la croissance Canada Vie Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance Canada Vie Fonds équilibré de valeur mondiale (Beutel Goodman) Canada Vie Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie Fonds de croissance canadienne Canada Vie Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie Fonds de valeur canadienne Canada Vie Fonds d'actions canadiennes (Beutel Goodman) Canada Vie Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie Fonds d'actions canadiennes (Laketon) Canada Vie Fonds d'actions canadiennes Canada Vie Fonds canadien de sociétés à moyenne capitalisation (GIGWL) Canada Vie Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie Fonds d'actions américaines (Beutel Goodman) Canada Vie Fonds de valeur américaine Canada Vie Fonds de dividendes américains (GIGWL) Canada Vie Fonds de dividendes américains Canada Vie Fonds d'actions américaines (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds de croissance américaine Canada Vie Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie Fonds de valeur américaine Canada Vie Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds de croissance moyennes capitalisations américaines Canada Vie Fonds d'actions américaines à faible volatilité (Putnam) Canada Vie Fonds d'actions américaines à faible volatilité Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations (Setanta) Canada Vie Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie Fonds d'actions mondiales de croissance (T. Rowe Price) Canada Vie Fonds d'actions mondiales de croissance Canada Vie Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie Fonds mondial de dividendes Canada Vie Fonds Fondateurs d'actions mondiales (Beutel Goodman) Canada Vie Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie Fonds d'actions mondiales à faible volatilité (ILIM) Canada Vie Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie Fonds d'actions internationales de base (JP Morgan) Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds d'occasions d'investissement international (JP Morgan) Canada Vie Fonds de croissance internationale Canada Vie Fonds d'actions mondiale d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds d'infrastructure mondiale Canada Vie Fonds science et technologie (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds science et technologie Canada Vie Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds immobilier mondial Canada Vie

Changements de noms de séries

Les changements suivants entreront en vigueur vers le 19 août 2021 pour les Fonds Canada Vie :

Nom actuel de la série Nouveau nom de la série Q A D5 T5 D8 T8 H F H5 F5 H8 F8 L W L5 W5 L8 W8 HW FW HW5 FW5 HW8 FW8

Modification des options de frais d'acquisition différés

À compter du 19 août 2021, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour les achats sur toutes les séries applicables des Fonds Canada Vie, y compris les achats effectués dans le cadre de programmes d'achat systématique comme les régimes de prélèvement automatique ou le service d'achats périodiques par sommes fixes. Les titres souscrits aux termes des options de souscription avec frais de rachat et avec frais modérés avant la date d'effet pourront continuer d'être détenus dans les comptes des investisseurs et continueront de donner droit à des distributions conformément à la politique de chaque fonds des Fonds Canada Vie en matière de distribution. Les substitutions entre les titres d'un fonds de la Canada Vie souscrits antérieurement selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés et les titres d'un autre fonds de la Canada Vie, selon le même mode de souscription, continueront d'être possibles.

Changement de sous-conseiller pour le Fonds de revenu à taux variable Canada Vie

Le 19 août 2021, ou aux environs de cette date, la Corporation Financière Mackenzie sera nommée à titre de sous-conseiller du Fonds de revenu à taux variable Canada Vie.

Fonds communs de placement de la Canada Vie, Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

